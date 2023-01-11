Türkiye'de 2022 yılında en çok satan otomobiller!

Çip krizi ve stok problemlerine rağmen bazı otomobil üreticileri çok sayıda satış yapmayı başardı. İşte en çok satan otomobiller...

Geride bıraktığımız 2022 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada otomotiv sektörünün büyük bir darbe aldığını ve dönüşüme girdiğini gördük. Fakat buna rağmen talep yüksek olduğu için otomobiller stoklara geldiği gibi bitti. İşte 2022 yılında en çok satan otomobiller…

En çok satan otomobiller!

Türkiye'nin motorlu taşıt pazarı oldukça zorlu bir yıl geçirdi. Tüm dünyada çip krizi nedeniyle hem fiyatlar yükseldi hem de üretim adetlerinde düşüş yaşandı. Türkiye de Bu durumu en çok hisseden ülkeler arasında yer aldı.

Zira yüksek vergiler, dolar kuru ve fırsatçılara rağmen parasını denkleştirip otomobil almak isteyen vatandaşlar tüm sorunları geride bıraktığını düşünse de stok problemleri ile karşılaştı. Fakat bir yandan da mevcutta olan modellere olan ilgi giderek yükseldi. Bu da en çok satan otomobiller listesinin şekillenmesinde büyük rol oynadı.

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EBS danışmanlık tarafından hazırlanan listeye göre bu yılın en çok satan otomobilleri listesinin ilk sırasında 68 bin 770 adetle başı çekiyor. Hemen ardından 41 bin 607 adet ile Clio (hb), 30 bin 958. Corolla ve 28 bin 886 adet satışla Megan geliyor. Araç sıralaması şu şekilde:

Araç sıralaması şu şekilde:

Egea Sedan

Clio HB

Corolla

Megane Sedan

Egea Cross

Duster

i20

Tailant

Bayon

Crossland

Corsa

T-Roc

Tucson

City

Stonik

3008

Passat

Polo

Civic Sedan

2008