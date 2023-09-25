TÜBİTAK'tan patlamaya ilişkin açıklama

TÜBİTAK'TAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yerleşkesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısında (YAPATA) bulunan kimyasal atık sahasında, atıkların geçici depolandığı kısımda 25.09.2023 Pazartesi günü 16.40 sularında ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon meydana gelmiştir. Çıkan yangında ilgili altyapıda bulunan bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Çalışanımıza Allah'tan rahmet ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Düzgün Barış DENİZ/ANKARA,