TSMC, ABD'deki fabrikası için kalifiye eleman arıyor

Pandemi ile başlayan çip krizi sona ererken, TSMC gibi şirketler yeni bir sorunla karşı karşıya. TSMC, ABD'deki fabrikası için kalifiye eleman eksikliği yaşadığını ve üretimi desteklemek için Tayvan'dan işçi kaydırma kararı aldığını açıkladı.

Pandemi ile başlayan çip krizi ile birlikte geçtiğimiz dönemde birçok teknolojik aletin üretimi ve tedariğinde büyük sorunlar yaşandı. Çip krizinin etkilerinin yavaş yavaş son bulduğu bugünlerde şirketler yeni bir sorun ile karşı karşıya. Bu sorunu yaşan ilk şirket ise TSMC oldu.

TSMC, ABD'dek fabrikası için kalifiye eleman arıyor

Dünya genelinde çip üretimi artırmayı planlayan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ABD'nin Arizona eyaletinde 2024 yılının sonlarında üretime başlaması planlanan tesisin açılış tarihinin 2025'e erteleneceğini açıkladı.

Şirket başkanı Mark Liu, TSMC'nin ABD tesisinde vasıflı işçi eksikliği ve Tayvan'dakinden daha yüksek harcamalar da dahil olmak üzere karşılaştığı çeşitli zorluklar olduğunu ifade ediyor. Tüm bu sorunlar ışığında TSMC, üretime yardımcı olmak için bazı çalışanlarını Arizona'ya kaydırma kararı aldı.

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Tayvan'dan ABD'ye vasıflı teknik işçiler göndererek bu sorunu çözmek isteyen TSMC, ABD hükümetindnen de büyük destek alıyor. Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerginlik sonrasında TSMC, ABD'ye bir tesis açarak üretimin aksamamasını hedefliyor.

Diğer yandan uzmanlar ise çip üretimi için yeni tesisler kurmanın söylendiği kadar kolay olmadığı inancında. Çip üretiminin şimdiye kadar Tayvan, Güney Kore ve kısmen de olsa Çin ile sınırlı kalmasının bir nedeni olduğunu savunan sektör yetkilleri, bunun için ileri derece uzmanlık gerektiği iddiasında.

Uzmanların bu iddialar, TSMC'nin Tayvan'dan kalifiye eleman ithal edeceğini açıklaması ile kanıtlanmış durumda. Bu yüzden şirketler dünyanın dört bir yanına çip üretim tesisleri kuruyor olsalar da bunu karşılayacak uzman çalışan sayısı ile oldukça az.

Görünen o ki, bir süre daha çip krizi ile yaşamaya devam etmek zorunda kalacağız. Peki siz yaşanan çip krizi ve şirketlerin yeni üretim tesisleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.