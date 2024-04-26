TRT İspanyolca Kanalı Duyuruldu

Mayıs 1964'te kurulan ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu veya kısa adıyla TRT, birçok kanalı bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle önemli bir kurum olarak öne çıkıyor. Son gelişmelere göre TRT, uluslararası yayıncılıkta önemli bir adım daha atıyor. Öyle ki TRT İspanyolca geliyor. İşte ayrıntılar…

TRT İspanyolca geliyor

Yeni dijital haber kanalı TRT İspanyolca, İstanbul'da düzenlenen "TRT İspanyolca Konuşan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi" etkinliğinde duyuruldu. 25 – 26 Nisan tarihleri arasında sürecek bu zirvenin ilk gününde İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peri, Venezuela, Ekvator ve Bolivya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden gazeteciler katılım sağladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, uluslararası yayıncılıkta bir adım daha attı. Yeni dijital haber kanalı "TRT İspanyolca" yayın hayatına başlıyor. pic.twitter.com/EzEdib9YOh — TRT HABER (@trthaber) April 25, 2024

TRT, şu anda TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Fransızca, TRT Balkan ve TRT Afrika kanallarına sahip. Bunlar arasına TRT İspanyolca'nın da olmasıyla TRT'nin uluslararası alandaki hizmet haritası genişleyecek. Yeni kanalın yayın hayatına ne zaman başlayacağına dair net bir tarih mevcut değil.

TRT'nin uluslararası içerik platformu! TRT tabii neler sunuyor?

TRT, Mayıs 2023'te ise Netflix ve Disney+ gibi dijital akış platformlarına rakip olan TRT tabii platformunu da kullanıma sundu. Bu platform ile kurum, Türk dizi ve filmlerine yönelik küresel çaptaki ilgiyi ve talebi karşılamayı hedefliyor. TRT tabii kütüphanesinde yeşil çam filmlerinden modern yapımlara kadar geniş yelpazede içerik seçenekleri bulunuyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? TRT'nin TRT İspanyolca dijital kanalını açma adımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.