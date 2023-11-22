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Teknisyenler Gobi Çölü'nde Bakım Çalışmaları Yapıyor

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Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jiuquan'da bulunan Gobi Çölü'nde, elektrikçiler gerilim hatlarının bakımını yapmak için yükseklik korkusunu yenerek çalışmalarını sürdürüyor.

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1. Teknisyenlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Jiuquan'da yer alan Gobi Çölü'nde, elektrikçiler bakım çalışmalarını yürütmek için yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki gerilim hatlarına tırmanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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