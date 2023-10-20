Oyun pazarındaki hareketlilik son hızıyla devam ederken, SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre en çok indirilen oyunlar belli oldu. Counter-Strike 2 listenin birinci sırasında yer alırken, Call of Duty ikinci sırada yer alıyor.

Steam'de En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Oyun pazarındaki hareketlilik son hızıyla devam ederken, oyuncu cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu. Bu gibi durumlarda seçimi kolaylaştırmak için SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan listeler büyük öneme sahip. Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam en çok indirilen oyunlar

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listenini yeniledi. Listenin birincisi oynaması ücretsiz bir yapım olan Counter-Strike 2 olurken, ikinci sırada Call of Duty yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Lords of the Fallen oluyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada geçtiğimiz ay çıkış yapan EA SPORTS FC 24 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada Baldur's Gate 3 ve son olarak altıncı sırada Battlefield 2042 bulunuyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi:

Counter-Strike 2

Call of Duty

Lords of the Fallen

EA SPORTS FC 24

Baldur's Gate 3

Battlefield 2042

PUBG: BATTLEGROUNDS

Cyberpunk 2077

Dota 2 Free

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz