Spotify, çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı

Spotify, rekabet oldukça yoğun olduğu çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı. Bugün başlatılan video tabanlı kurslarla Spotify, online öğrenme konusunda denemeler yapıyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Spotify'da artık kurslar olacak

Şu an için yalnızca Birleşik Krallık'ta sunulan Spotify'ın video kursları, Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla işbirliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Kurslar, Spotify tarafından "müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam" olarak adlandırılan dört ana kategoride sunuluyor.

Platformun sunduğu kursların çoğu müzikle ilgili olsa da, müzik kaydı ve prodüksiyonu, şarkı yazma, DJ'lik ve radyo yayıncılığı gibi alanlarda da dersler bulunuyor. Ayrıca, rap, grime, garage, drum and bass, house ve techno gibi belirli müzik türlerine odaklanan kurslar da mevcut.

Bununla birlikte platform aynı zamanda girişimcilik, işletme, yemek yapma, para yönetimi, dans, fitness, zihinsel sağlık, video prodüksiyonu ve sulu boya resimden fotoğrafçılığa ve grafik tasarıma kadar çeşitli konularda dersler sunuyor.

Premium aboneler ve ücretsiz Spotify kullanıcıları her bir kurs için iki dersi ücretsiz olarak alabiliyorlar, ancak geri kalan dersleri satın almak gerekiyor. Bu, Spotify'ın premium kullanıcılara aylık ücretsiz dinleme saatleri verdiği sesli kitap sistemine benzer bir model.

Spotify beklenen özelliğe kavuşuyor

Bu atılım, Spotify'ın podcastlara ve sesli kitaplara olan yatırımlarını takiben gelmekle birlikte, şirketin online öğrenme alanında ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ancak, Spotify'ın bu alandaki başarısı, kullanıcılarına daha geniş bir öğrenme deneyimi sunarak öne çıkmasını sağlayabilir.

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