Sony, G Master serisi ile Alpha sistemini geliştiriyor

Sony, ikinci nesil geniş açılı zoom lenslerini kullanıcıları ile buluşturuyor. Sony Alpha sistemine özel G Master serisi, yüksek performans ve hafiflik sunuyor.

Sony, herkesin beğenisi toplayan G Master serisi ile Alpha sistemini geliştiriyor. İkinci nesil geniş açılı zoom ile birlikte maksimum F2,8 diyafram açıklığına sahip ikinci nesil standart ve telefoto zoom lenslerini kullanıcıları ile buluşturuyor.

Dünyanın en küçük ve hafif geniş açılı zoom lensi!

Sony, tüm zoom aralığında maksimum F2,8 diyafram açıklığıyla 16 mm'den 35 mm'ye kadar odak uzunluklarını kapsayan 35 mm full frame ? (Alpha) E mount geniş açılı zoom lens G Master SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II 'yi kullanıcılarına sunuyor.

Oldukça küçük ve hafif ağırlığı ile çekimleri kolaylaştıran SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II, yüksek performanslı lens arayan fotoğrafçıların ve videografların ihtiyaçlarına en net cevabı sunuyor. G Master'a özgü tanımlayıcı güç ve yüksek hızlı AF (otomatik odaklama) ile gelişmiş fotoğraf makinesi gövdelerinin yüksek performansını maksimum boyutlara taşıyor.

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Geniş açılı zoom lense yapılan geliştirmeler sayesinde, standart (24-70mm) ve telefoto (70-200mm) ile birlikte maksimum F2.8 diyafram açıklığına sahip ikinci nesil zoom lens de kendisini göstermeyi başarıyor. Her biri dünyanın en hafif lensleri olan bu lensler, mükemmel çözünürlük performansına ek olarak Alpha sistemini daha da güçlendirerek zengin ve çeşitli çekim ortamları yaratıyor.

Dünyanın en küçük ve en hafif yüksek çözünürlüklü F2.8 geniş açılı zoom lensi

Yüksek yüzey hassasiyetine sahip olan SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II, XA (aşırı asferik) özelliği sayesinde lensi etkili bir şekilde düzenleyen yeni optik tasarımı sayesinde tüm zoom aralığında maksimum F2,8 diyafram açıklığı ile yüksek çözünürlük elde ediyor.

Geniş açılı çarpıcı G Master, bokeh özelliğiyle birlikte zoom aralığı boyunca olağanüstü bir yakın çekim performansıyla birlikte 0,22 m minimum çekim mesafesi ve 0,32x maksimum çekim büyütme oranı sunuyor.

SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II, 111,5 mm toplam uzunluğu ve yaklaşık 547 g ağırlığı ile önceki modelden yaklaşık %20 daha hafif bir model olma özelliği taşırken aynı zamanda Sony'nin orijinal Nano AR Kaplaması II, gölgelenme ve parlamaları bastırarak kareye güçlü bir ışık kaynağı girdiğinde bile net görüntüler yakalamayı başarıyor.

Olağanüstü hızlı ve hassas AF ile gövdeler performansa ulaşıyor

En yeni XD (aşırı dinamik) lineer motorları içeren SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II, yüksek hızlı sürücüde etkili bir şekilde çalışıyor. Hem fotoğraflar hem de filmler için uygun olan sessiz AF elde ederek geleneksel modellere göre iki kata kadar daha hızlı bir performans sağlıyor.

?1 kamera gövdesi ile birleştirildiğinde, yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli ve sessiz odaklama özellikleri ile 30 fps'ye kadar yüksek hızlı sürekli çekim[v] yapmayı mümkün kılıyor.

Hem görüntülerin hem de filmlerin rahat çekimi için üst düzey kullanım

SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II, profesyonel ve ileri düzey kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan rahat kullanım, mükemmel fotoğraf ve film çekim performansı sunuyor. Önceki modellere kıyasla video kaydı sırasında odak solunumu azaltılarak, görüş açısında dalgalanmalar olmadan yüksek kaliteli görüntü ifadesi elde etmeye olanak tanıyor.

Ayrıca, yakınlaştırma sırasında ağırlık merkezinin hareketini bastırarak sabit çekim yapılmasına olanak sağlıyor böylece bir gimbal ile rahatça çekim yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Kullanılabilirlik açısından fazlasıyla rahatlık sunan SEL FE 16 -35MM F/2.8 GM II, anahtar ile açılıp kapatılabilen diyafram halkası ve kullanıcıların kamera gövdesinde istediği işlevi atayabildiği iki odak tutma düğmesi gibi özelliklerle ön plana çıkıyor.

Ön merceğe yapılan flor kaplama ile birlikte mercek yüzeyine yapışan kir kolayca çıkarılabiliyor. Toz geçirmeyen ve su sıçramasına dayanıklı tasarımı sayesinde kamerayı dış mekanlarda bile güvenle kullanmanıza[v olanak tanıyarak çekim yaparken kullanıcısına daha fazla özgürlük sağlıyor.