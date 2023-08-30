Sony, A7C serisinin yeni üyelerini tanıttı

Sony, kompakt tasarımları ve full frame değiştirilebilir lenslere yer veren A7C serisinin iki yeni üyesi Alpha 7C II ve Alpha 7C R'yi görücüye çıkardı. Bu kameralara ek olarak geniş açılı zoom lensi G Master SEL FE 16-35MM F/2.8 GM II'yi de tanıttı.

Sony, kompakt tasarımları ve full frame değiştirilebilir lenslere yer veren A7C serisinin iki yeni üyesi Alpha 7C II ve Alpha 7C R'yi görücüye çıkardı. Bu kameralara ek olark geniş açılı zoom lensi G Master SEL FE 16-35MM F/2.8 GM II'yi de tanıttı.

Sony Alpha 7C II, 7C R ve GM II sensör neler vadediyor?

Alpha 7C II, 33 Megapiksel full frame sensöre yer veriyor. Kompakt ve hafif tasarımla birlikte sunulan cihaz, özellikle seyahat ve sokak fotoğrafçılığı için geliştirildi. Alpha 7C R ise 61 Megapiksel sensörle geliyor. Her iki model de hareket halindeyken yüksek kalitede fotoğraf/video çekmeyi mümkün kılıyor.

Alpha 7C serisinde yapay zeka destekli otomatik netleme, 5 eksenli görüntü sabitleme, 4K 60 FPS video kaydı gibi destekler sunuluyor. Sinematik görünümlü videolar çekmek için ise Sony'nin kendi S-Cinetone renk profili sunuluyor.

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Yeni Alpha 7C ailesi 12 cm genişlik x 7 cm yükseklik x 6 cm derinlik ve 513 gram ağırlığında sunuluyor. Ayrıca kompakt yapılarıyla taşıma ve kullanım kolaylığı sağlıyorlar. Sony, yeni 16-35mm F2.8 zoom lensiyle birlikte yüksek performans vadediyor.

Alpha 7C ailesiyle birlikte kategorisinin en küçük ve hafif lensi olan GM II sensörü de dikkat çekiyor. 111,5 mm boyutunda ve 547 gram ağırlığında gelen bu sensör, yeni nesil XD lineer motor ve gelişmiş optik tasarım vadediyor.

Sony'nin Nano AR Kaplama II teknolojisi lens yüzeyindeki yansımaları engelleyerek net görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor.

Her iki fotoğraf makinesi de dokunmatik LCD ekrana ve ön kadrana sahip. Ayrıca Sony'nin bulut tabanlı uzaktan kamera hizmeti de sunuluyor. Videoları ve fotoğrafları bulut hizmetine yükleyerek farklı cihazlardan erişmek mümkün.

Sony'nin henüz fiyat ve ne zaman satışa çıkacağı konusunda açıklama yapmadığını belirtmek gerekiyor.