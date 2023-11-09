Silikon Vadisi'nde Elektrikli Dev Zeplin Testlere Başladı

Tüm dünya elektrikli otomobil, pikap, otobüs, kamyon gibi kara araçlarına odaklanan teknolojileri takip ederken birileri de Silikon Vadisi'nde boş durmamış. Dünyanın en büyük uçağı ödülüne aday olabilecek kadar büyük bir elektrikli uçak Silikon Vadisi'nde ilk testlerine bugün başladı. İşte karşınızda LTA Research Pathfinder 1 zeplini…

Elektrikli dev zeplin: LTA Research Pathfinder 1

Bugün Silikon Vadisi'nde yer alan ve tamamen çevreci havacılık çözümleri ile uğraşan LTA Research firması elektrikli uçak sayılabilecek zeplin modeli Pathfinder 1 için uçuş testlerine başladı. Tamamen elektrikli olan bu zeplin beyaz rengi ile 101. otoyol içerisindeki araç sürücüleri tarafından bile fark edildi. Dev gibi bir kar topuna benzeyen Pathfinder 1'in büyüklüğünü anlamanız için daha basit bir örnek vermek gerekli.

Bahsi geçen bu zeplin toplamda 3 adet Boeing 737 büyüklüğünde. Dev gibi bir balonu olan zeplin beyaz gibi sade bir renk yerine siyah olsaydı gerçekten çok korkutucu görünebilirdi. Bahsi geçen zeplin ayrıca dünyanın en büyük uçağı ödülüne de aday sayılıyor diyebiliriz. LTA Research yetkilileri Pathfinder 1 için "10 yıllık kan, ter ve gözyaşı" betimlemesini yapıyor.

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Uzun yıllardır üzerinde çalışılan elektrikli uçak projesine yol açacak zeplin için başarılı geçmek zorunda olan testler bugün itibariyle başladı. Balon kısmında bulunan toplam 12 adet elektrik motoruyla ivme ve yönlendirme gibi işlevleri yerine getirecek olan zeplin ayrıca gaz hücrelerdeki helyumun hacmini ölçen bir LiDAR sensöre sahip. Bu sayede pilotlar yön, irtifa gibi konularda ciddi hesaplara girmeden rahat bir şekilde zeplini kullanabilecek.

Bununla birlikte Pathfinder 1 aslında arkasından gelecek olan ve daha büyük olacak zeplinler için birer prototip. LTA Research bu zepline arkasından gelecek olan birçok model için bir temel rolü yüklüyor. Marka Pathfinder 3 isimli ve 1. nesilden daha büyük olacak olan modeli için ilk neslin testlerine hızlı bir şekilde başladı. Elektrikli zeplin fikrinin başarılı olması halinde sıfır karbon atılımıyla havacılık dönemi başlamış olacak.

Peki siz elektrikli uçak projesine bir önayak olacak olan Pathfinder 1 zeplini hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…