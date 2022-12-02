Satürn'ün Titan uydusuna yakından bakış!

Araştırmacıların en çok merak ettiği gök cismi olan Titan, JWST tarafından çekilen ilk görüntüler ile gözler önüne seriliyor.

En gelişmiş uzay teleskobu olan James Webb, göreve başladığından bu yana birçok etkileyici görüntüyü bizlere sunmayı başardı. Birçok gök cismine hiç olmadığı kadar yakından bakmamızı sağlayan James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) gelen son görüntüler de nefes kesici.

James Webb Uzay Teleskobu etkileyici görüntülere imza atmaya devam ediyor

Satürn'ün uydularından birisi olan Titan, yapısı ile en çok merak edilen yerlerden bir tanesi. Renkleri ile Dünya'yı hatırlatan Titan, sahip olduğu denizler ve atmosferi ile yapı olarak da dünyamıza çok benziyor. Ancak Titan'ın denizleri ve atmosferi Dünya'dakinin aksine su yerine metan ve etandan oluşuyor.

Tüm bu özellikleri ile araştırmacıların en çok merak ettiği gök cisimlerinin başında gelen Titan'ın JWST tarafından çekilen ilk görüntüleri paylaşıldı. Titan'ı ilk defa bu kadar yakından gördüğümüz görselleri tek kelime ile 'olağanüstü' olarak yorumlayabiliriz.

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Görüntüler, kızılötesi ışığı algılayabilen Webb'in birincil görüntüleme cihazı olan NIRCam tarafından çekildi. JWST tarafından çekilen görsel, uydunun kuzey yarımküresindeki iki bulutu da ortaya çıkardı. Varlıkları daha önce sadece tahmin edilip görüntüleri çekilmiş olsa da bu bulutlar ilk defa bu kadar net bir şekilde ortaya konmuş oldu.

Titan yüzeyindeki koşullar nedeniyle bulut oluşumları da oldukça hızlı bir şekild gerçekleşiyor. Metan denizlerine ev sahipliği yapan uyduyu gözlemlenmeye devam edecek. James Webb şu anda gözünü Titan'a dikmiş durumda.

JWST'nin bir diğer görüntüleme aracı olan MIRI'nın uydu hakkındaki ilk verileri 2023 yılının ortalarında teslim etmesi bekleniyor. Daha farklı dalga boylarında görüntüleme alan bu cihaz, bizlere Titan ve atmosferi hakkında çok daha farklı bilgiler sağlayabilir.

James Webb Uzay Teleskobu aracılığı ile ilerleyen dönemde çok daha etkileyici görsellere ulaşmamız muhtemel görünüyor. Peki siz yapısı ile Dünya'ya oldukça benzeyen Titan hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.