Şanlıurfa'daki öğrenciler asansör projesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik kazandı

RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bindikleri asansörde mahsur kalan öğrenciler, yaşadıkları deneyimden yola çıkarak geliştirdikleri "Kendi Elektriğini Üreten Asansör" projesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik ödülü kazandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, festival kapsamında düzenlenen Liseler Arası Toplumsal Çözüm Yarışmaları'nda geliştirdikleri projeyle ikinci oldu.

Öğrenciler, daha önce bindikleri asansörde mahsur kalmalarının ardından yaşadıkları tedirginliği, asansörlerde elektrik kesintilerine karşı çözüm geliştirmek için değerlendirdi.

"Kendi Elektriğini Üreten Asansör" adını verdikleri projede, asansörün iniş ve çıkışı sırasında oluşan sürtünme kuvvetinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilip depolanması hedefleniyor.

"Kendi enerjisini üretip depoluyor"

Projenin danışman öğretmeni Nülifer Karaoğlan Bakır, AA muhabirine, öğrencileriyle enerji dönüşümü üzerine uzun araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Geliştirdikleri sistemin herhangi bir şekilde dışa bağımlı olmadığını vurgulayan Bakır, şöyle devam etti:

"Özellikle asansörlerde kalan insanların büyük korku yaşadığına tanık olduğumuzdan dolayı kendi enerjisini üreten ve hiçbir şekilde enerji kaybına uğramadan 24 saat çalışabilen kendi elektriğini üretebilen asansör inşa ettik. Herhangi bir şekilde dışa bağımlı değil. Çalıştığı sürece elektriği olduğu sürece kendi enerjisini sürtünme kuvvetiyle üretip depolayabiliyor. Elektrik kesintilerinde devreye sokuyor. Sadece kendi hareketindeki kendi doğal asansör iniş ve çıkışında sürtünme kuvvetindeki enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek depoluyor."

Öğrencilerden Cansu Yıldırım da "Asansörde kaldığımızda kapıyı kırmak zorunda kalıyoruz. Bu projenin sayesinde bu riski ortadan kaldırarak hem maliyeti ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir yandan da o stresi ve sıkıntıyı kurtarmış oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yağmur Nursena Yıldız da etkileyici ve toplumsal fayda sağlayıcı bir proje üretmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA