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Samsung Galaxy M35 5G Özellikleri Sızdırıldı

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Orta segmentte daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi için çalışmalarını tamamladı. Exynos 1380 işlemci ile tanıtılacağı belirtilen Samsung Galaxy M35 5G modelinin Geekbench skoru sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy M35 5G özellikleri...

Orta segmentte daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi için çalışmalarını tamamladı. Exynos 1380 işlemci ile tanıtılacağı belirtilen Samsung Galaxy M35 5G modelinin Geekbench skoru sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy M35 5G özellikleri…

Samsung Galaxy M35 5G modelinin Geekbench skoru sızdırıldı

SM-M356B model koduyla karşımıza çıkan cihaz, teknik özellik bakımından Galaxy A35 ve A54 modellerine benzerlik göteriyor. Sızdırılan bilgilere göre Samsung, yeni modelinde kendi ürettiği Exynos 1380 işlemciye yer verecek.

5nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 4 adet 2.4GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Bununla birlikte, işlemcinin grafik arabiriminde Mali G68'e yer veriliyor. İşlemcinin LPDDR4X, LPDDR5X ve UFS 3.1 teknolojilerini desteklediğini belirtelim.

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Samsung M35 5G, 6.6 inç ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazda 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panele yer verilecek.

Analistler, cihazın 6 GB ve 8 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğiyle geleceğini belirtti. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı ortaya çıkan cihaz, OneUI 6 ile tanıtılacak. Cihazın bataryası ise 6.000 mAh kapasiteye sahip olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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