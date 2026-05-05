Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gürültü kirliliğine yapay zekalı çözüm

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik, yapay zeka destekli yeni bir sistem için önemli bir adım atıldı. HEAŞ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında "Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi" projesi için mutabakat muhtırası imzalandı.

Geliştirilecek sistem sayesinde uçak motor frekansları, çevredeki diğer gürültülerden hassas şekilde ayrıştırılabilecek. Uçuşların NADP1, NADP2 ve Sürekli Alçalma Yaklaşımı gibi gürültü azaltıcı prosedürlere uyumu anlık olarak dijital ortamda denetlenecek. Ayrıca GIS tabanlı arayüz ile havalimanı çevresindeki gürültü seviyesi harita üzerinden canlı takip edilebilecek.

Türkiye'de ilk kez "öğrenebilen" yapay zeka mimarisiyle geliştirilecek SAGİS, 24 aylık Ar-Ge sürecinde Türk mühendisleri tarafından eğitilecek. Geniş ölçüm ağı ve yüksek doğrulukta veri üretimiyle sistemin uluslararası standartların üst segmentinde performans sunması hedefleniyor.

Proje, TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen ilk kapsamlı gürültü yönetim sistemi olma özelliği de taşıyor. Bu yönüyle sadece ölçüm değil, analiz ve yönetim süreçlerini de kapsayan bütüncül bir yapı sunacak.

İmza töreni, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Savunma sanayiinde elde edilen yerlileşme tecrübesinin sivil havacılığa aktarılmasını hedefleyen proje ile dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi planlanıyor. SAGİS'in devreye alınmasıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çevresel gürültü yönetiminin daha etkin ve sürdürülebilir hale gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
