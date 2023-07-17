Rusya'da Devlet Dairelerinde Apple Ürünleri Kısıtlandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından alınan kararla birlikte devlet dairelerindeki iPhone, iPad ve Mac kullanımı yasaklandı. Bu karar, Rusya'nın ABD'ye karşı siber güvenlik adımı olarak atıldığını gösteriyor.

Rusya, Batılı ülkelerin teknolojilerini yasaklamaya devam ediyor. Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından alınan kararla birlikte ülkedeki Apple ürünleri kısıtlandı. Bu karar, Rusya'nın devlet dairelerinde iPhone kullanımının yasak olacağı anlamına geliyor.

iPhone, iPad ve Mac Rusya'nın devlet dairelerinde kullanılmayacak

Rusya hükümeti, Apple cihazlarının devlet memurları tarafından kullanılmasının yasaklandığını duyurdu. Devlet çalışanlarının iPhone, iPad, Mac gibi ürünleri iş için kullanmasını yasaklayan yeni yasa, ABD'ye karşı siber güvenlik adımı olarak atıldı.

FSB'nin bir süre önce yayınladığı dosyaya göre ABD'li istihbarat kurumları, casusluk operasyonlarında Apple ürünlerinden faydalanıyor. Rusya Ticaret Bakanlığı, Telekomünikasyon ve İletişim Araçları Bakanlığı gibi diğer devlet kurumları benzer yasakları uygulamak istediğini duyurdu.

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FSB, Apple'ın ABD istihbaratı ile iş birliği yaparak bu cihazlardaki konuşmaların takip edilmesine göz yumduğunu söyledi. Ayrıca iOS, iPadOS ve MacOS gibi işletim sistemlerine özel bir takip yazılımı yerleştirdiğini iddia etti.

Yasak yalnızca hükümetle ilgili işler için geçerli tutulacak. Yani devlet çalışanları kişisel işleri için Apple ürünlerini kullanmaya devam edebilecek.

Apple ise ürünlerinde arka kapı oluşturmak için hiçbir hükümetle iş birliği yapmadığının altını çizdi. Şirket, cihazlarının güvenliğini ve kullanıcı gizliliğini korumaya kararlı olduğunu vurguladı. Apple, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkedeki Apple Pay hizmetlerini askıya almış ve ürünlerinin Rusya'daki satışını durdurmuştu.

Daha önce Rusya Başkanı Vladimir Putin, bilgi altyapısıyla ilgili işletmelerin 2025 yılına kadar Rusya'nın geliştirdiği yazılımlara geçmesi gerektiğini söyledi. Apple cihazlarına yönelik son yasak ise yabancı teknoloji şirketlerine olan bağımlılığın azaltılmasını temsil ediyor.

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