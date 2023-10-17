Realme 11 Pro Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Dünyanın hızla büyüyen akıllı telefon markası Realme, Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ın yer aldığı reklam filmi ile 11 Pro Serisi'ni tanıttı. Realme 11 Pro+, dünyanın ilk 200 MP Super Zoom kamerasını sunuyor. Bu seri, sadece yakınlaştırma kapasitesi ile değil aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü ve büyük depolama alanıyla da dikkat çekiyor. realme 11 Pro+ 5G kutu açılımı sizlerle.

Dünyanın hızla büyüyen akıllı telefon markası Realme, Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ın yer aldığı reklam filmi ile 11 Pro Serisi'ni tanıttı. Realme 11 Pro+, dünyanın ilk 200 MP Super Zoom kamerasını sunuyor. Bu seri, sadece yakınlaştırma kapasitesi ile değil aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü ve büyük depolama alanıyla da dikkat çekiyor. realme 11 Pro+ 5G kutu açılımı sizlerle.

realme 11 Pro+ 5G kutudan çıkıyor!

realme 11 Pro+ satın almak için buraya tıklayın

Realme 11 Pro Serisi, kapsamlı bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Realme Sayı Serisi, dünya çapında 50 milyon sevkiyat yaparak Realme'nin hızlı satışlarında büyük bir rol oynadı. Realme 11 Pro+ 5G, dünyanın ilk 200 MP SuperZoom kamerasıyla fotoğrafçılığa yeni bir boyut getiriyor. Ayrıca, estetik tasarımıyla da öne çıkıyor. 100W SUPERVOOC şarjı ve 5000mAh bataryası ile kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

Realme 11 Pro 5G ise 2160Hz PWM karartma ve 120Hz Kavisli Görüş Ekranı gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca Güneş Işığı Ekranı ve 20.000 Seviyeli Otomatik Parlaklık Ayarı gibi özelliklerle göz koruma sertifikalarına sahip.

Realme 11 Pro Serisi, çığır açan ekran teknolojisi ve kamera özellikleriyle kullanıcıları etkiliyor. Fazla İyi mottosuyla Realme, yüksek performans, düşük güç tüketimi ve geniş depolama alanı sunuyor. Dimensity 7050 5G yonga seti ve 8GB RAM ile bu seri, en iyi segmentlerden biri olma özelliğini taşıyor. 67W SUPERVOOC şarj + 5000mAh batarya, Realme UI 4.0 ve Dolby panoramik çift hoparlörlerle deneyimi daha da güçlendiriyor.