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Oppo Find X7 Pro iptal olabilir, yerine Ultra modeli gelebilir

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Çinli akıllı telefon devi Oppo, yeni amiral gemisi Find X7 Pro için iptal kararı alabilir. İddialara göre, Pro modelinin yerine Ultra modeli gelecek. İki model arasında uydu iletişiminde fark olacak.

Çinli akıllı telefon devi Oppo, yeni amiral gemisi Find X7 Pro için kötü haber geldi. Henüz bilgi teyitli olmasa da modelin iptal olma olasılığı var. Peki ama Oppo, Find X7 serisinin en önemli modellerinden olacak Pro için neden böyle bir karar alsın? Aslında karşımıza çıkan sadece bir isim değişikliği gibi görünüyor. Peki ama Oppo Find X7 Pro iptal kararı sonrası yerini hangi model alacak?

Oppo Find X7 Pro yerine hangi model gelecek?

Bugün Çin'in sosyal medya platformunda önemli bir sızıntı hesabı olan Dijital Web Station bu iddiayı ortaya attı. İlginç olan ise hesabın sahibi bu gönderiyi kısa süre sonra sildi. Buna göre Oppo Find X7 serisinde Pro modelini iptal edecek. Yerine ise Ultra modeli gelecek.

Bildiğiniz gibi zaten Oppo Find X7 Ultra'da tanıtılması beklenen modeller arasında. Aslında şimdiye kadar çıkan özelliklere bakılırsa Oppo Find X7 Pro ve Ultra benzer özelliklere sahip. Ancak iki model arasında uydu iletişiminde de fark olacak. Bu anlamda Oppo'nun Find X7 Ultra ve Ultra Satellite Communications yani uydu iletişimi şeklinde karşımıza çıkacağı iddialar arasında.

Markanın uzun süreden beri devam ettirdiği Pro serisini tamamen Ultra ile değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. Yine Dijital Web Station'un bu sızıntıyı silmesinin nedeni de bilinmiyor. Belki de sıznıtının kaynağı bilgiyi teyitliyemedi.

Oppo Find X7 serisinin kamera yetenekleri belli oldu!

Şimdiye kadar karşımıza çıkan özelliklere bakılırsa standart model olan Find X7, üçlü bir kamera dizilimine sahip olacak. OmniVision OV64B sensörlü ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel LYT808 ana kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 64 Megapiksel telefoto lens eşlik edecek.

Oppo Find X7 Pro ve Ultra, aynı kamera yeteneklerine sahip olacak. Sony'nin ürettiği 50 Megapiksel LYT900 ana kamerası, 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip Sony IMX890 50 Megapiksel telefoto lens ile sahne alacak.

Standart model MediaTek Dimensity 9300 ile geleceği daha önce ortaya çıktı. Oppo Find X7 Pro ve Ultra ise Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacak. Ancak isim değişikliği iddia edilen şekilde olursa, modelleri artık isimleri ile de ayırmak pek kolay olmayacak gibi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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