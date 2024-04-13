Minecraft, milyonlarca oyuncusu ile dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Oyunculara sunduğu özgürlük ve yaratıcılık ile her yaş grubundan insanı kendine çeken oyunun film uyarlamasının yolda olduğu açıklanmıştı. Bugün ise yapımdan hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi. Öyle ki Minecraft filmi için çekimler tamamlandı. Peki ne zaman yayınlanacak?

Minecraft filminin çekimleri tamamlandı!

Minecraft'ın film uyarlaması planları Şubat 2014'te yapılmaya başlandı. Oyunun yaratıcısı Markus Persson (Notch), Warner Bros. ile görüşmelerde bulunduğunu ve anlaşma yaptıklarını açıklamış, akabinde filmin geliştirilmesi için yönetmen ve yazarlar alınmıştı. Ancak o yıldan bu yana bazı olumsuz durumlar yaşanması nedeniyle çekimler, Ocak 2024'te anca başlayabildi.

Minecraft'ın oyuncu kadrosundaki Jason Momoa, Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderi ile Minecraft filmi çekimlerinin tamamlandığını açıklayarak sinema dünyası için heyecanlandıran haberi verdi. Momoa, çekim ekibi ve oyunculara teşekkür de etti.

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Yapımcılığını Legendary Pictures, Mojang ve Vertigo Entertainment'ın üstlendiği, dağıtımcılığını ise Warner Bros'un yapacağı Minecraft filminin yönetmen koltuğunda Jared Hess oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda ise Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon ve Jemaine Clement gibi isimler bulunuyor. Çok merak edilen Steve karakterini ise Jack Black canlandıracak.

Aktarılan bilgilere göre çekimlerinin büyük çoğunluğunun Yeni Zelanda'da yapıldığı Minecraft filmi, 4 Nisan 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girecek. Yapımın oyun dünyasında çok konuşulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Minecraft filminden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.