Microsoft yönetimi, Nvidia tarafından üretilen donanımlara olan bağımlılığını azaltmaya karar verdi. Maia yapay zeka çipi için özel bir ağ kartı tasarlamaya başlayan şirket, böylece Nvidia'ya duyduğu ihtiyacı düşürecek ve sunduğu Azure bulut bilişim hizmetlerini geliştirecek.

Eğer bu proje uzun vadede başarılı olursa, Microsoft'un milyarlarca dolar yatırım yaptığı yapay zeka firması OpenAI'ın şirket sunucularındaki makine öğrenmesi faaliyetlerinin çok daha düşük bir bütçeye ve zamana mal olacağı konuşuluyor. İşte detaylar…

Microsoft, Nvidia bağımlılığını azaltacak

Son dönemde yapay zeka alanında yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en değerli şirketleri arasına katılan Microsoft, bu yükselme trendini sürdürebilmek için daha bağımsız bir hale gelmeyi amaçlıyor. Şirketin geçtiğimiz sene Fungible adlı veri işleme firmasını satın alması, bu projenin ilk safhası olarak nitelendirilmişti.

Microsoft böylece veri altyapısı çalışmalarını hızlandırarak, ağ kartı üretimini daha kısa süre içerisinde gerçekleştirmek istiyor. Ancak tüm bu çabaların sonucunda, Nvidia'ya rakip olacak bir ürünün ortaya çıkıp çıkamayacağı kesin görünmüyor.

Microsoft, bir yapay zeka altyapısı daha kuruyor! Peki nerede?

Microsoft'un projeyi birkaç yıl gecikmeyle uygulamaya koyduğu öne sürülse de, son dönemde elde edilen büyük kazançlar bu alana kaydırıldığı takdirde başarı gelebilir. Bu hamlenin, şirketin bağımsız bir yapay zeka teknolojileri sağlayıcısı olma konusundaki iddiasını yeniden ortaya koyduğu söylenmekte.

Fakat Nvidia'nın bu duruma nasıl bir reaksiyon göstereceği henüz bilinmiyor. Bu gelişmelerin günün sonunda kullanıcıların yararına olup olmayacağını ise, zaman içinde hep beraber göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un stratejisi doğru mu? Nvidia buna karşı ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.