Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu - Haberler

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Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu

Haberler.com - Uğur Birdal - Teknoloji
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Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte 1995 yılından beri kullanımda olan Internet Explorer'ın yavaş olması nedeniyle 15 Haziran'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. Kapatılan uygulamanın yerini ise otomatik olarak Microsoft Edge alacak.

Yaklaşık 27 yıldır kullanılan ve kullanıcılar tarafından yavaş olduğu gerekçesi ile eleştirilen web tarayıcısı Internet Explorer'ın fişi çekiliyor.

Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer'ın 15 Haziran 2022'de kapatılacağın hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor.

Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft'un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge'e bırakacak. "Sitenin Internet Explorer'da yeniden yüklenmesine izin ver" komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu

İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
Gündem Editörü Haberler.com - Teknoloji

Internet Explorer 6, Microsoft, Teknoloji, Haberler

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