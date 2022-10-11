Mac mi Windows PC mi? Kazanan belli oldu

IDC son raporunda Windows PC mi Mac mi sorusuna satış rakamları ile cevap verdi. Peki iki tarafın satışları ne durumda?

Çip krizi ve pandemi dahil birçok nedenden dolayı birçok alanda ciddi düşüşler yaşandı. Bunlardan birisi de bilgisayar sektörü. Son zamanlarda ufak bir toparlanma olsa da halen pandemi öncesi seviyelerin gerisindeki bu alanda hakimiyet kimin elinde? IDC, son raporunda satış rakamlarını ve büyüme oranlarını paylaştı. Böylelikle merak edilen Mac mi Windows PC mi sorusuna satış rakamları ile yeni bir cevap geldi.

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PC pazarındaki düşüş hız kesmeden devam ediyor. Bu son dönemde yayınlanan raporlara yansırken, tek bir şirketin bu süreçte karlı çıktığı ifade edildi: Apple. ABD'li üretici Mac modelleriyle sektörün aksi şekilde satış rakamlarını büyük ölçüde artırdı ve yıllardır bu alanda faaliyet gösteren Lenovo, HP ve Dell devleri satışlarda yakalamaya başladı.

IDC'nin son raporuna göre bilgisayar pazarı 2022'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir düşüş yaşadı. Geçen yıl 87,3 milyonluk satış rakamları bu yıl 74,2 milyona kadar geriledi.

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2022'nin üçüncü çeyreği itibariyle en çok PC satışı yapan firma 16,8 milyonla Lenovo. Yüzde 22,70'lik bir pazar payını elinde bulunduran üretici, geçen yıla kıyasla satışlarda yüzde 16,10'luk düşüşle karşı karşıya. Bu süreçten en zararlı çıkan firma ise HP. Üçüncü çeyrekte 12,7 milyonluk PC satışı yapan şirket, geçen seneyle karşılaştırıldığında yüzde 27,80'lik bir küçülmeyle karşımıza çıkıyor. Ancak buna rağmen yüzde 17,10'luk pazar payıyla ikinci sırada. Aynı durum Dell için de geçerli.

Apple diğer rakiplerinin aksine 2022 yılının üçüncü çeyreği itibariyle 10 milyon Mac satışı yaptı. Satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,20 oranında artıran ABD'li üretici an itibariyle yüzde 13,50'lik pazar payının da sahibi.

Son raporu ele alarak satış rakamlarında halen Windows PC'lerin ön planda olduğunu söylemek mümkün. Ancak Windows PC üreten firmaların yaşadığı bu düşüş bir süre daha devam ederse günden güne artarak giden Mac satışları Apple'ın bu pazarda lider olmasına ortam hazırlayabilir.

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