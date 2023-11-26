M2 çip mi, M3 çip mi? Hangisini almak daha mantıklı?

Apple'ın Mac için tasarladığı en yeni silikon çip serisi, 2022'de M2 çipinin piyasaya sürülmesinden sadece bir yıl sonra geldi! Peki asıl soru şu: M2 işlemcili mi yoksa M3 işlemcili bir MacBook almak mı daha mantıklı? Sorunun cevabını gelin birlikte vermeye çalışalım!

Apple'ın Mac için tasarladığı en yeni silikon çip serisi, 2022'de M2 ??çipinin piyasaya sürülmesinden sadece bir yıl sonra geldi! Belki de bu kadar kısa süre içerisinde kimse yeni bir çipin gelmesini beklemiyordu fakat Apple bir sürpriz yapmak istedi. Peki asıl soru şu: M2 işlemcili mi yoksa M3 işlemcili bir MacBook almak mı daha mantıklı? Sorunun cevabını gelin birlikte vermeye çalışalım!

M2 çip vs M3 çip! Hangisini almak daha mantıklı?

Apple'ın efsaneler başlangıcı olarak adlandırdığı çip serisi M ilk olarak Haziran 2020'de WWDC 2020 etkinliğinde tanıtıldı. O dönem MacBook'larda kullanılan Intel serisi işlemcilerin sonunu getirecek olan M1 çipi birçok kullanıcı tarafından merakla takip edildi. İlerleyen süreçlerde M1 çipi ile piyasaya sürülen MacBook serileri tabiri caizse kapış kapış satıldı.

Apple'ın 2020 yılında son nesil işlemci mimarisi olan 5 nm üretim süreci ile üretilen M1 bunun yanında Apple'ın ürettiği ilk kişisel bilgisayar çipi olma özelliğini de taşıyor. Aradan geçen 2 yılın ardından Apple M2 çipini ve ondan 1 yıl sonra ise M3 çipini duyurdu. Hızlı bir geçiş süreci yaşadık diyebiliriz.

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Bu yıl tanıtılan M3 çipiyle birlikte yeni bir MacBook sahibi olmak isteyen kullanıcıların biraz aklı karıştı. "M2 mi yoksa M3 işlemcili bir MacBook almak mı daha mantıklı?" sorusu birçok kullanıcıyı meşgul etti. Burada ilk olarak Apple'ın 5 nm üretim sürecinden artık 3 nm üretime atladığına işaret etmek gerekiyor. Çünkü bu çip üzerinde yüzde 25 oranında artan bir transistör miktarı demek oluyor ve böylece çip yetenekleri de büyük ölçüde artıyor.

Benchmark testleri de bu ilerleyişe işaret ediyor zira M3, tek çekirdek gerektiren işlemlerde yaklaşık %17 ve çok çekirdek gerektiren işlemlerde ise yaklaşık %21 oranında M2 çipinden daha yüksek performans gösteriyor. GPU performansında ise M3, M2 çipine göre yaklaşık %15 oranında göz ardı edilemeyecek bir bir artış sergiliyor.

M3 çipi tamamen yeni bir GPU mimarisi sunuyor. Bu mimari, GPU bellek tahsisini ve kullanımını optimize eden, değişen görev taleplerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlaya "Dinamik Önbelleğe Alma" özelliğini de içine alıyor. Bu sayede minimum güç ile maksimum performans sağlanıyor. Böylece hem cihaz ömrü arttırılıyor hem de ısınma gibi sorunların önüne geçiliyor.

Bunun dışında M3 çipinin güç aktarımı ve pil tasarrufları konusunda M2 çipine göre nesil farkı ile daha yetenekli olduğunu da belirtelim. İşler fiyat noktasına geldiğindeyse M2 çipine sahip bir MacBook Air'e 40 bin 168 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olabilirken, M3 çipine sahip bir MacBook Pro'ya 62 bin 999 TL'den sahip olabiliyorsunuz.

Sizce hangisini almak daha mantıklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…