Haberler

KBÜ akademisyenleri bilimsel etki listelerinde 22 başarı elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ akademisyenleri bilimsel etki listelerinde 22 başarı elde etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KBÜ akademisyenleri, uluslararası bilimsel etki değerlendirmelerinde 22 liste başarısı elde etti. Kariyer boyu kategorisinde 8, yıllık kategoride 14 akademisyen listelendi; Rektör Kırışık, sonucun araştırma üniversitesi hedefi için önemli olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) akademisyenler, uluslararası bilimsel etki değerlendirmelerinde kariyer boyu ve yıllık bilimsel etki kategorilerinde toplam 22 liste başarısı elde etti.

Karabük Üniversitesinden 8 akademisyen kariyer boyu, 14 akademisyen ise yıllık bilimsel etki kategorisinde yer aldı.

Üniversiteden 8 akademisyen kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde yer alırken, 14 akademisyen yıllık bilimsel etki kategorisinde listelendi.

Kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Okan Ünal, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. Samet Uslu, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Nuri Günay ve Doç. Dr. Fatih Aydın yer aldı.

Bu kategoride araştırmacıların akademik kariyerleri boyunca ortaya koydukları bilimsel çalışmaların etkisi, ilgili değerlendirme ölçütleri kapsamında ele alınıyor.

Yıllık bilimsel etki kategorisinde ise Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Samet Uslu, Prof. Dr. Okan Ünal, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Prof. Dr. Mustafa Nuri Günay, Prof. Dr. Muhammet Kayfeci, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Prof. Dr. Engin Gedik, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Satiye Korkmaz, Doç. Dr. Ramazan Özmen ve Doç. Dr. Hasan Eker listede yer aldı.

Yıllık bilimsel etki kategorisi, araştırmacıların belirli bir dönemdeki bilimsel performanslarını değerlendirmeye yönelik ölçütleri kapsıyor. İki kategoride elde edilen sonuçlar, akademisyenlerin hem kariyerleri boyunca hem de yıllık değerlendirmelerdeki bilimsel etkilerini ortaya koyuyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenlerin uluslararası bilimsel etki değerlendirmelerinde yer almasının üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirme hedefi açısından önem taşıdığını belirtti.

Bilimsel üretimin niteliğinin artırılması, araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine dikkati çeken Kırışık, akademisyenlerin çalışmalarının uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasının üniversitenin bilimsel gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Kırışık, araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürülmesinin, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

Canlı yayın devam ederken yaka paça aldılar
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Hiranur Nilgün Aygar davası istinafta: Savcı, müebbet alan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Aile müebbeti yetersiz buldu! İstinafta savcıdan yeni talep geldi
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

Seda Sayan'dan kadınlara hayat dersi: Bunu sakın yapmayın!
Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

Böyle acemi ordu mu olur! Kiraladıkları araçlar tatbikatı rezil etti
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Eşini 20 metrelik uçurumdan iten kocanın cezası kesinleşti! Yargıtay karara 'kadına karşı' ibaresini ekledi

Fotoğraf için çıktık demişti! Uçurum cinayetinde ceza kesinleşti