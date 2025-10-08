Haberler

Karısının telefonunu televizyona bağlayan adam, hayatının şokunu yaşadı

Karısının telefonunu televizyona bağlayan adam, hayatının şokunu yaşadı
Karısının telefonunu televizyona bağlayan adam, hayatının şokunu yaşadı
Bir adam, eşinin telefonunu şarj kablosu yerine televizyona bağlayınca, kadının sosyal medyada erkek profillerini incelediğini fark etti. Durumu gören kadın önce gülümsedi, ardından elindeki cisimle televizyonun ekranını kırdı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir görüntüde, eşinin telefonunu şarj kablosu yerine televizyona bağlayan bir adamın, beklenmedik bir gerçekle karşılaştığı anlar yer aldı.

ERKEK PROFİLLERİNE BAKARKEN YAKALANDI

İddiaya göre, koca eşinin telefonunu şarj etmek isterken cihazı HDMI kablosuyla televizyona bağladı. O anda telefon ekranı TV'ye yansıyınca, kadının sosyal medyada erkek profillerine baktığı ortaya çıktı.

ÖNCE GÜLDÜ, SONRA ÖFKELENDİ

Durumu fark eden kadın önce gülümseyerek tepki verdi, ardından eline aldığı bir cisimle televizyonun ekranını kırdı. O anları kaydeden eş, yaşananları şaşkınlıkla izlerken, video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAras Aras:

Beceriksiz, eksik adam, bir kadını mutlu edemiyorsan, kadına karışmayacaksın işine gelmiyorsa ayrılacaksın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuat aydın:

Keşke Ekonomik zorlugumuz olmasa bizde böyle kavga edebilsek. ( Tâbi bu sebeple değil :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
