Karısının telefonunu televizyona bağlayan adam, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir görüntüde, eşinin telefonunu şarj kablosu yerine televizyona bağlayan bir adamın, beklenmedik bir gerçekle karşılaştığı anlar yer aldı.

ERKEK PROFİLLERİNE BAKARKEN YAKALANDI

İddiaya göre, koca eşinin telefonunu şarj etmek isterken cihazı HDMI kablosuyla televizyona bağladı. O anda telefon ekranı TV'ye yansıyınca, kadının sosyal medyada erkek profillerine baktığı ortaya çıktı.

ÖNCE GÜLDÜ, SONRA ÖFKELENDİ

Durumu fark eden kadın önce gülümseyerek tepki verdi, ardından eline aldığı bir cisimle televizyonun ekranını kırdı. O anları kaydeden eş, yaşananları şaşkınlıkla izlerken, video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.