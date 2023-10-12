Karmod, Nijerya'da deniz kuvvetlerinin kullanımı için konteynerden modern ofis binası inşa etti. Şirket, Lagos şehrinde kurulan ofis binasını Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne teslim etti. Yeni nesil konteyner yapılarıyla mimari estetik kazandırılan ofis binası, hızlı kurulum avantajıyla öne çıkıyor.

Karmod, Nijerya Deniz Kuvvetleri için modern ofis binası inşa etti

Karmod, Nijerya'da deniz kuvvetlerinin kullanımı için konteynerden modern ofis binası inşa etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos şehrinde kurulumu tamamlanan ofis binasının Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, yeni nesil konteyner yapılarının farklı cephe uygulamalarına tam uyumlu özelliğiyle ofis binalarına mimari estetik kazandırdığını belirtti.

Ofis projesinin Nijerya Deniz Kuvvetleri'nin Victoria Island yerleşkesinde gerçekleştirildiğini aktaran Yüceer, "Ofis projemizin teknik hazırlığı Karmod Nijerya ofisimizce gerçekleştirildi. Proje onayı sonrası İstanbul Tuzla'da bulunan tesislerimizde ürettiğimiz konteyner yapıları deniz yolu ile Lagos şehrine ulaştırdık. 3x7 konteynerlerin kullanımıyla iki katlı ofis binasının ön kurulumu üç günde tamamlandı. Mekanik tesisat uygulamaları, dış cephe kaplaması ve iç dekorasyon uygulamalarıyla bina 55 günde kullanıma hazır hale getirilerek teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Yüceer, kaynaksız birleşimli modelle üretilen konteyner yapıların çok hızlı kurulum avantajıyla öne çıktığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Çelik metal aksamlar alüminyum kompozit ve cam cephe sistemleri gibi kaplama uygulamalarını kolaylaştırıyor. Nijerya Deniz Kuvvetleri ofis binası iki katlı olarak projelendirildi. 252 metrekarelik kapalı alana sahip binanın inşasında her katta 6 adet olmak üzere toplam 12 adet konteyner ünitesi kullanıldı. Bina dışına uygulanan kompozit cephe uygulaması ofise modern görünüm kazandırdı. Yapının elektrik enerji ihtiyacı üst çatı kısma yerleştirilen solar paneller üzerinden karşılanacak."