Karabük Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka sistemi, kolon kanserinde tanıyı hızlandıracak
Karabük Üniversitesi, ABD Kentucky Üniversitesi ile işbirliği içinde kolon kanserinin hızlı tanılanmasını sağlayacak yapay zeka tabanlı karar destek sistemi geliştiriyor. Proje, histopatolojik görüntülerin analizi ile ön tanı sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yürütülen proje kapsamında kolon kanserinde tanıların hızlı konulmasını sağlayacak yapay zeka tabanlı karar destek sistemi geliştiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı" kapsamında desteklenen ve KBÜ ile ABD Kentucky Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Temel Modeller Kullanılarak Histopatolojik Görüntüler Üzerinde Kolorektal Kanser Tespiti" başlıklı çalışmayı, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan ile doktora öğrencisi Merve Özkan yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, projenin, kolorektal (kolon) kanserin tespiti üzerine temel modeller kullanılarak yapay zeka geliştirilmesiyle ilgili olduğunu anlattı.

Özcan, projenin, verilerin daha hızlı analiz edilmesi ile ön tanıların hızlı konulmasına imkan tanıyacağına değinerek, "Aynı zamanda klinik uygulamalarda da bu yazılımın uygulanabilir olmasını hedeflemekteyiz. Proje kapsamında özellikle histopatoloji alanında elde edilen görüntülerin, yani kolon kanseri üzerine elde edilen görüntülerin, patologlar tarafından hızlı analiz edilmesi, dünyada en yoğun şekilde görülen kanser tipi kolorektal kanserin hızlı şekilde tespit edilmesi ve ön tanıların hızlı şekilde konulması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Oluşturulacak yapay zeka karar destek sistemiyle özellikle patologların iş yükünün azaltılacağına işaret eden Özcan, çalışmanın, KBÜ'nün Kentucky Üniversitesi ile ortak yürütülen projesi kapsamında ortaya çıktığını kaydetti.

Özcan, iki üniversitenin işbirliği yapmasının önem arz ettiğine değinerek, "Bu çalışmada hem uluslararası alandaki verileri kullanmaktayız hem de Kentucky Üniversitesinin bize sağlayacağı veri altyapısını kullanmak istiyoruz. Bu noktada iki üniversitenin arasında yapılacak işbirlikleri ve yeni proje çalışmaları açısından bu projenin önem arz edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Teknoloji
