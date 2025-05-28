Isparta Aksu'da ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi verildi

Isparta Aksu'da ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi verildi
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Isparta'nın Aksu ilçesindeki Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulu öğrencilerine, temel blok tabanlı robotik kodlama eğitimi verildi.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulu öğrencilerine, temel blok tabanlı robotik kodlama eğitimi verildi.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının gençlere çağın gereklerine uygun hedefler tayin etmek, teknoloji ile olan irtibatlarını artırmak olduğunu söyledi.

Özellikle robotik kodlama ve bununla bağlantılı teknolojik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Aydın, "Buna vesile olan eğitmen öğrencilerimize, proje koordinatörlerimize, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemize ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Proje koordinatörü Türkiye Teknoloji Takımı Isparta sorumlusu Doç. Dr. Mevlüt Yunus Kayacan ise ilçede yapılan çalışmaların pozitif geçtiğini ifade etti.

Kayacan, Milli Teknoloji Hamlesinin özellikle küçük yaştaki öğrencilere kazandırılabilmesi için önemli adım attıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz bu konuda bizleri çok sıcak karşıladı." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Teknoloji
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