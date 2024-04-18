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iPhone 17 Plus Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

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Apple'ın iPhone 17 serisinde yer alacak olan Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Detaylar haberimizde.

Her zaman olduğu gibi iPhone 17 serisinin detayları henüz iPhone 16 çıkmadan ortaya çıkmaya başladı. Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül 2024'te tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus ekran özelliklerini ortaya çıkardı. İddialara göre iki nesil sonraki iPhone serisinin Plus modeli şimdiki modellerden daha küçük ekrana sahip olacak. İşte detaylar…

iPhone 17 Plus, ekran açısından beklentiyi karşılayamayabilir

Ünlü bir Apple analisti tarafından bugün yayınlanan rapora göre Apple, iPhone 17 serisinde bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu değişiklik özellikle Plus modeli almayı düşünen kullanıcılar için önemli. Söylenenlere göre Apple, iPhone 17 Plus modelinde şimdiki iPhone 15 Plus modelinden daha küçük bir ekran kullanacak.

Henüz iPhone 16 serisinin özellikleri bile kesinleşmemişken 17 serisi hakkında konuşmak ne kadar tuhaf olsa da bu iddialar bazen doğru çıkabiliyor. Fikir olması açısından gelin beraber iPhone 15 ekran boyutlarına ve iPhone 16 beklenen ekran boyutlarına bakalım.

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İşte iPhone 15 serisi ekran boyutları:

iPhone 15: 6.1 inç

iPhone 15 Plus: 6.7 inç

iPhone 15 Pro: 6.1 inç

iPhone 15 Pro Max: 6.7 inç

Apple, iPhone 16 serisinde Pro modellerinin ekranlarını büyütecek. İşte beklenen iPhone 16 ekran ölçüleri:

iPhone 16: 6.1 inç

iPhone 16 Plus: 6.7 inç

iPhone 16 Pro: 6.3 inç

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç

iPhone 15 ve iPhone 16 serisi ekran boyutları böyleyken, iPhone 17 serisinde hangi ölçülerde geleceği belli değil fakat iddialar doğruysa Plus modelinde bir küçülme bekleyebiliriz.

Peki ya siz iPhone 17 Plus boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, ekranda küçülmeye gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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