iPhone 16 Serisinin Tasarımı Sızdı

Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, bu yılsa iPhone 16 serisi ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler, Apple'ın yeni seri ile birlikte önemli değişikliklere gideceğini ortaya koydu. Son olaraksa iPhone 16 modellerinin tasarımı sızdı.

Karşınızda iPhone 16 serisinin tasarımı!

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, iPhone 16 serisi için maket görselleri ortaya çıkardı. Bu görsellere baktığımızda Pro modellerin tasarımında bir değişiklik olmadığı göze çarpıyor. Ancak iPhone 16 ve 16 Plus için aynı şeyi söyleyemeyiz.

iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin prototiplerine baktığımızda tasarımda göze çarpan bir değişiklik gözleniyor. Önceki modellerde çapraz şekilde konumlandırılan kameralar, yeni modellerde dikey bir dizilimle tasarlanmış. Bunun dışında bir yenilik görülmüyor.

Yeni Eylem düğmesi ve dikey kamera! iPhone 16 işte böyle olacak

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Plus, siyah, beyaz, yeşil, sarı, pembe, mavi ve mor şeklinde 7 renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bununla birlikte söz konusu model, 4,006 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Bu değer iPhone 15 Plus'ta 4,383 mAh idi. Bunun yanı sıra standart iPhone 16 3,561 mAh, iPhone 16 Pro 3,355 mAh ve iPhone 16 Pro Max ise 4,676 mAh kapasitesinde batarya ile gelecek.

Apple, iPhone 16 serisini eylül ayında tanıtacak. Tüm bu iddiaların gerçek olup olmadığını o zaman göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.