iPhone 15 Pro Max'in 5x optik zoom tercihi açıklandı

Apple'ın kamera yazılım mühendisliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Jon McCormack, iPhone 15 Pro Max'in neden 5x optik zoom ile sınırlı olduğunu açıkladı. McCormack, 5x zoom lensinin stabilize edilmesinin daha kolay olduğunu belirtti.

Apple'ın kamera yazılım mühendisliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Jon McCormack, bir röportajda iPhone 15 Pro Max'in tetraprizma lens sisteminin neden Samsung Galaxy S23 Ultra'daki gibi 10x yerine 5x optik zoom ile sınırlı olduğunu açıkladı.

iPhone 15 Pro Max'te 5x yakınlaştırma var çünkü stabilize edilmesi daha kolay

Apple, iPhone 15 Pro Max'teki Telefoto lensin, optik görüntü sabitleme ve otomatik odaklama 3D sensör kaydırma modülünün bir kombinasyonu ile şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sabitleme sistemine sahip olduğunu söylüyor. McCormack, iPhone'un 5x zoom lensinin 10x lense kıyasla "inanılmaz derecede iyi" stabilize edilebildiğini söyledi.

McCormack röportajda "5x zoom inanılmaz derecede iyi stabilize edebildiğimiz bir şey. 10x zoom'a bakarsanız, dünyanın en sabit ellerine ya da bir tripoda sahip değilseniz, kullanımı gerçekten zordur" diyor.

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Apple'ın iPhone ürün pazarlama kıdemli direktörü Maxime Veron da kendisiyle yapılan röportajda, iPhone 15 Pro Max'in 5x lensinin ƒ/2.8'de açılarak "mükemmel ışık yönetimi" sağladığını ekledi. Buna karşılık Galaxy S23 Ultra'nın 10x lensi ƒ/4.9 diyafram açıklığına sahip.

Daha düşük bir diyafram açıklığı, kameranın sensörü tarafından daha fazla ışığın yakalanmasını sağlıyor, bu da özellikle Gece modu fotoğrafları için faydalı.

5x optik yakınlaştırma iPhone 15 Pro Max'e özel, iPhone 15 Pro ise 3x optik yakınlaştırma ile sınırlı. Apple'ın tetraprizm lens sistemini önümüzdeki yıl her iki iPhone 16 Pro modeline de genişletmeyi planladığı söyleniyor.

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