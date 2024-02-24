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iPhone 15 Kullanıcılarından Bluetooth Bağlantı Sorunu Şikayetleri

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Apple'ın iPhone 15 serisi kullanıcıları, Bluetooth bağlantısının sıkça kesildiğini belirtiyor. Şikayetler araç ve kulaklıklarda yaşanıyor ve cihazı sıfırlama işlemi çözüm getirmiyor. Apple'ın güncellemeleri bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 15 serisini piyasaya sürerek akıllı telefon dünyasında dikkat çekti. Yenilikçi teknik özellikleriyle öne çıkan bu yeni modeller, sadece sundukları ile değil, aynı zamanda kullanıcıların dile getirdiği bazı şikayetlerle de gündem oldu.

Örneğin iPhone 15 Pro modeli, kişinin vücudunda iz bırakabilecek seviyede ısınması sebebiyle çok konuşulmuştu. Cihazın çok ısınmasına sebep olacak sorunun çözüldüğü söylense de halen aksi geri bildirimler gelmiyor değil. Son gelişmeler ise iPhone 15 serisi için "Bluetooth bağlantı kopuyor" şikayetlerinin halen devam ettiğini gösterdi.

iPhone 15 kullanıcılarından "Bluetooth bağlantı kesiliyor" şikayetleri yağıyor!

Apple'ın resmi destek forumunda iPhone 15 kullanıcıları tarafından Bluetooth için bağlantının sıkça kesilmesi ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Modellerin ilk tanıtılmasından itibaren var olduğu söylenen bu kopmanın araç ve kulaklıklarda yaşandığı belirtildi. Üstelik kullanıcılar, cihazı sıfırlamanın bir işe yaramadığını öne sürüyor.

iPhone 15 kullanıcıları, Apple'ın kendi ürünü olan AirPods kulaklıklarda bile bağlantının sıkça kesildiğini söylüyor. Aslına bakacak olursak marka, bu ve bunun gibi sorunların iOS 17 sürümü ile birlikte çözüleceğini söylemişti. Ancak iOS 17.3.1 çalıştıran cihazlarda da benzer bir problem yaşandığı görülüyor.

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Bluetooth bağlantı kesiliyor sorununun neyden kaynaklandığı bilinmiyorken, özellikle iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcılarından daha fazla şikayet geldiğini görüyoruz. Tabii bu, serideki diğer modellerde bir problem olmadığı anlamına gelmiyor.

Apple'ın iPhone 15 modellerinde Bluetooth bağlantı kopması sorununu çözmesi bekleniyor. Bu noktada şirketin yakın zamanda yayınlayacağı güncellemeleri takip etmekte fayda var. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 15 serisindeki modellerde Bluetooth bağlantı kesilmesi sorunuyla karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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