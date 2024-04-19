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iOS 18 Yenilikleri ve Beklentiler

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Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansına sayılı günler kala, teknoloji dünyasındaki heyecan giderek artıyor. Özellikle iOS 18'in tanıtılması ve iPhone 16 serisi ile uyumlu olarak sunulacak olması, kullanıcılar ve geliştiriciler için büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Yeni işletim sistemiyle birlikte yapay zeka desteği, arayüzdeki tasarım değişiklikleri ve güvenlikle ilgili yenilikler gibi birçok önemli özellik bekleniyor. Peki iOS 18 neler sunacak? İşte cevabı…

Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansına sayılı günler kala, teknoloji dünyasındaki heyecan giderek artıyor. Özellikle iOS 18'in tanıtılması ve iPhone 16 serisi ile uyumlu olarak sunulacak olması, kullanıcılar ve geliştiriciler için büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Yeni işletim sistemiyle birlikte yapay zeka desteği, arayüzdeki tasarım değişiklikleri ve güvenlikle ilgili yenilikler gibi birçok önemli özellik bekleniyor. Peki iOS 18 neler sunacak? İşte cevabı…

iOS 18 neler sunacak?

iOS 18'in güvenlik özellikleri özellikle dikkat çekici. Avrupa Birliği'nde Apple kullanıcılarının üçüncü parti yazılımları yükleyebilmesi, App Store dışındaki yazılımların güvenliği konusunda bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu durum, Apple'ın güvenlik sistemlerinin ne kadar etkili çalıştığını önümüzdeki dönemlerde gösterecek.

iOS 18 ne zaman yayınlanacak?

Yapay zeka entegrasyonu, Apple'ın Siri ve diğer uygulamalarına getireceği yeniliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Örneğin, Siri'ye son çektiğiniz fotoğraflardan bir GIF oluşturması talimatı verildiğinde, bu komutun hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Apple Music ve Safari gibi uygulamalarda yapay zeka destekli özelliklerin entegrasyonu, bu platformları daha interaktif ve kişiselleştirilmiş hale getirecek.

iOS 18 güncellemesinin hangi iPhone modellerini destekleyeceği konusu da kullanıcılar için önemli bir bilgi. iPhone SE'nin ikinci ve üçüncü nesil modelleri, iPhone XR, XS ve XS Max modelleri ile iPhone 11 ve sonrası modellerin yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Bu güncellemenin getireceği yeni özellikler, Apple ekosistemindeki kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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