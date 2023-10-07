Instagram Hikayeleri Artık Birden Fazla Grupla Paylaşılabilecek

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi de hiç şüphesiz Instagram'dır. Instagram Hikayeler, platformun en çok kullanılan özelliklerinden birisidir. Bazen her paylaştığımız gönderiyi tüm takipçilerimizin görmesini istemiyoruz. Tam da bu konuda imdadımıza Instagram yetişiyor. Artık yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar Instagram hikayeleri birden fazla grup ile paylaşılabilecek.

Teknolojinin artmasıyla birlikte bilgi paylaşımı da hızlıca arttı. Haliyle sosyal medyanın da hayatımızdaki rolü giderek artmaya devam ediyor. İnsanlar en mutlu olduğu anları, keşfettiği yeni yerleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Ancak bu yaygın kullanım bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Instagram, gelecekte Hikayeleri birden fazla arkadaş gruplarıyla paylaşmanıza izin verecek. Instagram başkanı Adam Mosseri, sayfasındaki bir yayın sırasında, bu yeni özelliği duyurdu. Platform, Hikayeleri birden fazla hedef kitle listesiyle paylaşma yeteneğini test etmeye başladığını açıkladı.

Şimdi akıllara bu özellik zaten mevcut değil mi sorusu geliyor. Tüm takipçilerle ile paylaşmak istemediğimiz gönderileri Yakın Arkadaşlar kısmında yayınlayabiliyorduk. Bu özellik, hesabı herkese açık kullanıcılar için mahremiyet sağlıyordu.

Bazen Instagram'da gezerken çok da samimi olmadığınız arkadaşınızın Yakın Arkadaşlar listesinde kendinizi görmüş olabilirsiniz. Ne yazık ki bu durum Yakın arkadaşlar özelliğinin yalnızca bir grup ile paylaşılmasından kaynaklanıyordu. Ancak yeni güncellemeyle takipçilerimizi gruplayabileceksiniz. Hikaye paylaşacağınız zaman ise birden fazla grup ile paylaşabileceksiniz.

Bazen yaptığımız paylaşımın en yakın arkadaş grubunuz dışındaki kişilerin de görmesini isteyebiliriz. Tam da bu noktada yardıma Instagram Hikayeler'in yeni özelliği yetişiyor. Bu yeni özellik, birden fazla liste oluşturmaya ve sürdürmeye imkan tanıyor.

Bu sayede açıklamaya uymayan kişileri Yakın Arkadaşlar listenize eklemek zorunda kalmayacaksınız. Mosseri; "Bu, hikayelerinizi daha küçük gruplarla paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca hikayelerinizi kimlerin görebileceği konusunda size daha fazla kontrol sağlıyor." dedi.