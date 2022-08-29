IFA 2022'ye sayılı günler kaldı. Peki hangi firmalar etkinlikte olacak? İşte IFA 2022 hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı IFA, kapılarını önümüzdeki hafta aralamaya hazırlanıyor. 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek IFA 2022; Arçelik, Qualcomm, LG, Samsung, Honor ve Huawei gibi birçok firmanın katılımıyla fiziksel olarak yapılacak. Peki IFA 2022'de neler tanıtılacak?

IFA 2022: Etkinlik tarihi, katılacak markalar ve dahası

Teknoloji dünyasının en önemli fuarlarından biri olan IFA, her yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenleniyor. Aslında iki yıldır Covid-19 pandemisinden dolayı iptal edilmişti. Ancak bu yıl, IFA 2022 ile birlikte yeni teknolojiler görücüye çıkacak.

Berlin'de düzenlenecek etkinlikte Sony, LG, Huawei ve Asus gibi birçok markanın bulunması bekleniyor. En büyük teknoloji üreticileri hem yeni modellerini sergileyecek hem de planlarını ele alacak. İşte IFA 2022'de beklediğimiz teknolojiler.

https://shiftdelete.net/samsung-galaxy-s23-serisinin-tasarimi-nasil-olacak

Arçelik

IFA 2022 etkinliğine katılacak en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri Arçelik olacak. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu'nun da 2 Eylül Cuma günü düzenlenecek açılış konuşmasına katılması bekleniyor.

Arçelik, Beko ve Grundig markalarının çatı şirketi olan Arçelik'in hem yenilikçi tüketici ürünlerini hem de iklim dostu teknolojilerini tanıtacağı söyleniyor. Ayrıca elektrikli süpürge, kahve makinesi ve saç kurutma cihazı gibi daha küçük ürünler de yenilenecek.

Samsung

Güney Koreli üretici geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Unpacked 2022 ile zaten Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Buds 2 Pro ve Galaxy Watch 5'i duyurdu. Ancak şirket IFA 2022'ye katılacağını doğruladığı için daha fazla yeni ürün bekliyoruz.

Samsung'un henüz IFA 2022 planı belli değil, televizyondan çamaşır makinesine kadar geniş bir ürün yelpazesi olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şirketin nesnelerin interneti (IoT) SmartThings için birtakım yenilikler duyuracağı düşünülüyor.

Qualcomm

5G ve yapay zeka konusunda en kilit şirketlerden biri olan Qualcomm, Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarını es geçmeyecek. Henüz kendi akıllı telefonu veya dizüstü bilgisayarı olmasa da, Snapdragon mobil yonga seti ailesine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Ayrıca Windows on ARM için yeni nesil işlemcilerini de sunacağı söyleniyor. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon'un yenilikçi teknolojilere ilişkin konuşma yapacağını da belirtmek gerekiyor.

Huawei

ABD ambargoları yüzünden akıllı telefon operasyonlarını küçültmek zorunda kalan Huawei, bilgisayar dünyasına yönelik planlara sahip. Daha önce P30 ailesini IFA etkinliğinde duyuran Çinli üreticinin, yeni bir telefon sunup sunmayacağı şimdilik belirsiz.

Ancak Huawei'nin MatePad tabletleri ve MateBook dizüstü bilgisayar ailesi ve 5G teknolojileriyle ilgili açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz.

LG

Güney Koreli bir diğer teknoloji devi LG, akıllı telefon operasyonlarını çoktan durdurdu. Ancak şirketin ekran ve panel üretiminde oldukça önemli bir paya sahip olduğunu göz ardı etmemek lazım.

Şirketin "çığır açan" ekran teknolojilerine bir yenisi eklenmeyecek, ancak OLED için kritik bilgiler verilebilir. Bu yılki etkinlikte ayrıca akıllı cihaz ve akıllı ev teknolojileriyle ilgili açıklamaların yapılmasını bekliyoruz.

Asus, Honor, Nokia, Sony ve diğerleri

HMD'nin Nokia markası için G ve X serisi yeni akıllı telefonlarını, Asus'un ise Zenbook 17 Fold OLED'i duyurması gündemde.

Honor'un ise yeni kablosuz kulaklıklarını, tabletlerini, akıllı telefonlarını ve hatta dizüstü bilgisayarları duyurma ihtimali bulunuyor. Son olarak Sony'den yeni TV'ler, ses ekipmanları ve akıllı ev cihazları gibi birçok model bekleniyor.

Siz IFA 2022 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!