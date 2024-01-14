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Google TV Cihazlarına Fast Pair Teknolojisi Geliyor

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Google ve Android TV kullanıcıları, Bluetooth cihazlarını televizyonlarına hızlı bir şekilde bağlayamadıklarından şikayet ediyor. CES 2024'te Google nihayet Fast Pair teknolojisinin önümüzdeki ay Google TV ürünlerine geleceğini duyurdu.

Google ve Android TV kullanıcıları, Bluetooth cihazlarını televizyonlarına hızlı bir şekilde bağlayamadıklarından şikayet ediyor. CES 2024'te Google nihayet Fast Pair teknolojisinin önümüzdeki ay Google TV ürünlerine geleceğini duyurdu.

Google TV cihazlar Fast Pair teknolojisine kavuşuyor

Neredeyse tüm Android TV ve Google TV cihazlar, Bluetooth kulaklıklara ses aktarma özelliğini destekliyor, ancak cihazınıza bağlı olarak eşleme işlemleri farklılık gösteriyor. Örneğin TCL marka televizyonlarda, Bluetooth kulaklıkları eşleştirildiğinde ses için "otomatik" geçiş değişmiyor, bu nedenle cihazda farklı kulaklık kullanmak için ayarlar sekmesine girmek gerekiyor.

Google TV'deki Hızlı Ayarlar'da yerleşik olan bu yeni ses değiştirici, kullanıcıların Ayarlar menüsüne girmeden, hatta izledikleri içeriği tamamen durdurmadan Bluetooth kulaklıklar ile TV hoparlörleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyacak. CES 2024'te gösterilen demoya erişimin hızlı ve kolay olduğunu belirtelim.

Google TV nedir, ne işe yarar?

Google'ın demosu TCL QM8'deydi ancak gelecekte aynı şeyin diğer TV markalarına da sunulması bekleniyor. Ayrıca bu teknolojinin, mevcut Google TV setlerinde yapılan güncellemeler yoluyla da kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

TCL, bu özelliğin Google TV serisinde destekleneceğini zaten doğrulamıştı. Ancak Google, daha önceki bir brifingde bu özelliğin tüm Android TV işletim sistemine sahip cihazlarda geniş çapta destekleneceğini doğrudan açıklamadı.

Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fast Pair teknolojisini aktif olarak kullanıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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