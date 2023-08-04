Google, kullanıcı gizliliği için yeni önlemler alıyor

Google perşembe günü, kişisel bilgilerinizi, gizliliğinizi ve çevrimiçi güvenliğinizi sağlama almak için tasarlanmış Google Arama'nın bazı yeni özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir blog gönderisi yayınladı. Arama esnasındaki güvenliğinizi ön plana çıkaran ve Google'ın kullanıcı gizliliğine önem verdiğini gösteren bu özellikler dikkat çekti. Google bu konu için yeni önlemler alıyor.

Google perşembe günü, kişisel bilgilerinizi, gizliliğinizi ve çevrimiçi güvenliğinizi sağlama almak için tasarlanmış Google Arama'nın bazı yeni özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir blog gönderisi yayınladı. Arama esnasındaki güvenliğinizi ön plana çıkaran ve Google'ın kullanıcı gizliliğine önem verdiğini gösteren bu özellikler dikkat çekti. Google bu konu için yeni önlemler alıyor.

Google, gizlilik için yeni önlemler alıyor

Geçen yıl Google, kullanıcıların Google'dan telefon numarası, ev adresi veya e-posta gibi kişisel iletişim bilgilerini içeren arama sonuçlarını kaldırmasına olanak tanıyan "Sizinle İlgili Sonuçlar" özelliğini yayınladı. Google, aramalardaki kişisel iletişim bilgilerinizi takip ederek "Sizinle İlgili Sonuçlar"ı güncelledi ve bu bilgilerin kaldırılmasını talep etmenize yardımcı olmak için bir yenilik yaptı.

Artık Google, herhangi bir aramada kişisel bilgileriniz bulunduğunda size bir bildirim gönderecek. Bildirimi aldıktan sonra, daha önce de belirttiğimiz gibi, arama sonuçlarının kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca Google, kullanıcıları aramalarda yanlışlıkla müstehcen resimlerle karşılaşmaktan koruduğunu duyurdu. En son güncellemeyle aramalardaki müstehcen resimler otomatik bulanıklaştırılacaktır.

Yeni Güvenli Arama bulanıklaştırma özelliği, bu ay dünya genelindeki tüm kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Google, bunu kapatmanız için bir yol da sundu. Özelliği kapatmak için Google uygulamasına girip kendi profilinize tıklayın. Ardından "Ayarlar"a gidin. Bildirimler butonunun altında yer alan "Güvenli Arama" seçeneğine dokunun ve açılan sekmedeki "Kapalı" seçeneğinin yanındaki daireyi işaretleyin.

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Filtrele seçeneğini seçtiğinizde ise ayar müstehcen resimlerin, metinlerin ve bağlantıların filtrelenmesine yardımcı olur. Bulanıklaştırma, müstehcen görüntüleri varsayılan olarak bulanıklaştırır, ancak müstehcen metin ve bağlantılar gösterilebilir. Kapalı seçeneği, müstehcen olsa bile size ilgili tüm sonuçları gösterir.

Şirket, "Çevrimiçi deneyiminizi kontrol altında tutmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bu yeni araçlar ve güncellemeler, Google'ı Arama için en güvenli yol haline getirmeye devam ettiğimiz birçok yoldan bazılarıdır" açıklamalarını yaptı.

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