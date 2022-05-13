Google, I/O 2022 etkinliğinde translate özelliği olan gözlüğü tanıttı - Haberler

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Google, I/O 2022 etkinliğinde translate özelliği olan gözlüğü tanıttı

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Teknoloji
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ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği "I/O 2022" etkinliğinde Google Translate yazılımını kullanacak olan gözlüğün tanıtım videosu yayınlandı.

Yabancı dil sorunu olan insanları sevindirecek bir ürünün tanıtımı yapıldı. Google'ın, son günlerde birçok yeni ürünün tanıtıldığı ve birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen I/O 2022 etkinliği kapsamında tanıttığı ürün büyük ilgi topladı.

TRANSLATE YAZILIMI GÖZLÜKTE

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği "I/O 2022" etkinliğini merakla beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü için hazırladığı kısa bir tanıtım videosuyla sonlandırdı. Çeviri özelliklerini merkezine alan gözlüğün, eş zamanlı çeviri yapabilmek ve dil bariyerini ortadan kaldırmak için Google Translate yazılımını kullanacağı ifade edildi.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DE ÖNEMLİ

Tanıtım videosunda İngilizce konuşan bir kullanıcının, gözlük sayesinde Mandarince konuşan başka bir kullanıcıyla eş zamanlı iletişim kurabildiği görüldü. Her iki kullanıcı da akıllı gözlükler sayesinde diğer kullanıcının konuşmasının canlı çevirisini görebiliyordu. Videoda ayrıca, söz konusu teknolojiyi uzun süredir beklediği için mutluluk duyan işitme engelli bir kullanıcıya da yer verildi.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Teknoloji

Google, Teknoloji, Haberler

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Yorumlar (1)

Orcun Yazicioglu:

Google translate hala tam olarak ceviri yapamiyor nesini piyasaya sureceksin bunun? :D

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