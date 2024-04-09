Google Cihazımı Bul Özelliği iOS'ta Kullanıma Sunuldu

Google'ın uzun bir süredir beklenen Cihazımı Bul (Find My Device) ağı için beklenen haber geldi. Şirket, yaptığı son açıklamayla iOS'un Bul ağı mantığıyla çalışan özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Peki Google Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor? İşte ayrıntılar!

Google Cihazımı Bul ağı kullanıma sunuldu

Google'ın yeni özelliği Android'deki standart Cihazımı Bul işlevinin çok daha geliştirilmiş bir versiyonu ve tam olarak iOS'un Bul ağı mantığıyla çalışıyor. Bunu biraz daha açacak olursak Android kullanıcıları bundan böyle kaybettikleri eşyalarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağı sayesinde bulabilecekler.

Yukarıda da belirtildiği gibi yeni Google Cihazımı Bul ağı için herhangi bir internet vs. gerekmeyecek. Bu iş için gerekli olan tek şey Bluetooth bağlantısı olacak. Burada kaybedilen telefon veya tablet, diğer Android cihazların Bluetooth menziline girmesi halinde çevrimdışı olsalar bile kolayca bulunabilecekler.

Google sızıntılara engel olamadı! Pixel 8a tasarımı ortaya çıktı

Burada kritik bir detayın daha olduğunu belirtelim. Zira bu özelliğin düzgün bir şekilde çalışması ve kayıp cihazların konum bilgisini tespit edebilmesi için Bluetooth'u tamamen kapatamayacaksınız. Tabii bu durum pil süreleri üzerinde olumsuz etki yaratacağı konusunda ciddi soru işaretlerine neden olsa da bu noktada bir çözüm yolunun bulunduğunu belirtelim.

Gelen son bilgilere göre yeni sürümde Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatabileceksiniz. Bu sayede hem Cihazımı Bul hizmeti çalışmaya devam edecek hem de pil performansınız devasa bir oranda düşmeyecek.

Tabiri caizse milyarlarca Android cihazın birbirleriyle sessizce iletişim kurarak devasa bir konum izleme ağı oluşturacağı genişletilmiş Cihazımı Bul hizmeti şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunuluyor. Bu yılın sonlarına gelecek Android 15 sürümüyle de tüm dünyaya yayılacak.