Ghost of Tsushima PC Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Sucker Punch Productions ve Nixxes Software tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima'nın Director's Cut sürümünün PC'ye ne zaman geleceği sonunda belli oldu! PC oyuncuları uzun süredir bu müjdeyi bekliyordu, dolayısıyla lafı fazla dolandırmadan gelin Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi neymiş bakalım.

Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi: 16 Mayıs 2024

PlayStation özel oyunları arasında PC'ye gelmesi belki de en çok beklenen oyunlardan biri olan Ghost of Tsushima, sonunda gerçekten PC'ye geliyor. Oyunun çıkış tarihi 16 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

PlayStation Blog gönderisinde duyurulan habere göre Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi duyurusundan hemen önce de Horizon: Forbidden West, PC'de piyasaya sürüldü.

Popüler PlayStation oyunu PC yolunda!

Oyunda PC sürümüne özgü özellikler bulunacak. Bunlar arasında 21: 9, 32: 9 ve 48: 9 çözünürlüklerinde ultrawide monitör desteği bulunuyor. Ayrıca Ghost of Tsushima Director's Cut'un Nvidia DLSS 3 ve DLAA, AMD FSR 3 ve FSR 3 Native AA, ve Intel XeSS desteği sunacağın da doğrulandı. Bu özellikler sayesinde oyuncular kare hızlarını ve görüntü kalitelerini daha da artırabilecekler.

Ayrıca hem oyun kolu hem de fare ve klavye düzenlemeleri için kontroller tamamen özelleştirilebilir olacak. Eğer oyuncular DualSense kullanırlarsa, PS5 sürümünde bulunan tüm dokunsal geri bildirim ve adaptif tetikleyici özellikleri deneyimleyebilecekler.

PS5'in rekor kıran oyunu PC yolunda! İşte sistem gereksinimleri

PC sürümü ayrıca içerik açısından tamamlanmış durumda, bu da oyuncuların oyunu aldıklarında ana oyunu, Iki Island DLC'sini ve çok oyunculu Legends modunu erişebilecekleri anlamına geliyor. Oyun şu anda ön siparişe açılmış durumda. Steam fiyatı 60 dolar, Epic Games Store fiyatı ise 1.499 TL.

Ghost of Tsushima ilk olarak 2020'de PS4 için piyasaya sürüldü ve oyuncuların 13. yüzyıl Japonya'sında Moğol istilasına karşı koymaya çalıştığı bir açık dünya aksiyon oyunu olarak büyük beğeni topladı. 2021'de Ghost of Tsushima Director's Cut, PS5 için Iki Island DLC'siyle birlikte piyasaya sürüldü. PC'ye aktarılan sürüm de bu.

16 Mayıs 2024 olan Ghost of Tsushima PC çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.