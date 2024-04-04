Fiat Egea Nisan 2024 Fiyat Listesi
Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda meydana gelen küresel çip krizi ve ülkemiz özelinde artan dolar kuru gibi birçok neden 2024'te bile fiyatlarda artışa neden oluyor. Peki Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea ne kadardan satılıyor? İşte Fiat Egea Nisan 2024 fiyat listesi!
Fiat Egea Nisan 2024 fiyat listesi ve özellikleri
Fiat Egea sürücülere dört farklı gövde tipi sunuyor. Bunların her birinde benzin, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor tipi yer alıyor. Dahası, Easy, Urban, Lounge ve Limited paketleriyle sürüş deneyimini artıran donanımları deneyimleyebiliyorsunuz.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
FIAT Egea'yı telefondan nasıl kontrol ettim?
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
ModelTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim FiyatıEasy 1.4 Fire 95 HP977.900 TL939.900 TLEasy 1.3 M.Jet 95 HP1.155.900 TL1.113.900 TLEasy 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.323.900 TL1.275.900 TLEasy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.417.900 TL1.407.900 TLUrban 1.4 Fire 95 HP1.004.900 TL994.900 TLUrban 1.3 M.Jet 95 HP1.178.900 TL1.168.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP1.274.900 TL1.227.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.381.900 TL1.330.900 TLUrban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.462.900 TL1.452.900 TLLounge 1.4 Fire 95 HP1.059.900 TL1.049.900 TLLounge 1.3 M.Jet 95 HP1.233.900 TL1.223.900 TLLounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.436.900 TL1.385.900 TLLounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.517.900 TL1.507.900 TLLimited 1.4 Fire 95 HP1.114.900 TL1.104.900 TLLimited 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.450.900 TL1.440.900 TLLimited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.572.900 TL1.562.900 TL