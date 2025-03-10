Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X'e yönelik siber saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kapsamlı siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı" dedi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından oluşan X'e küresel çapta erişim sorunu yaşandı. Gün içinde belli aralıklarla düzelip tekrar normal şekilde çalışmaya başlayan X'e ulaşımda aksamalar ise devam ediyor.

SORUNUN NEDENİ SİBER SALDIRI

Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "??'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi. "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

"BAZIN IP ADRESLERİ UKRAYNA KAYNAKLI"

Öte yandan Musk dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Siber saldırının arka planına ilişkin yaptığı açıklamada Musk, "Bu kapsamlı siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI HACKER GRUBU SAHİPLENDİ

Ayrıca 'Dark Storm Team' adlı hacker grubu ise saldırıyı üstlendi. Hacker grubunun Telegram kanalında yapılan paylaşımda, X platformuna yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı nedeniyle platforma erişimin kesildiği belirtildi.