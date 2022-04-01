Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesinde görevli akademisyenler, endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Özgen Özer'in yürüttüğü "Endemik Bitkilerden Hidrola, Ekstre ve Uçucu Yağların Elde Edilmesi ve Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği programı kapsamında desteklemeye hak kazandı.

Projeyle, ülkenin endemik bitkilerinden cilt bakım ve bebek bakım ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Ayşe Betül Avcı, Prof. Dr. Evren Homan Gökçe, Prof. Dr. Şura Baykan, Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi'den oluşan araştırmacılar ile lisansüstü bursiyerler projede görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özer, seçilen endemik bitkileri tarımsal kültüre alınmasını amaçladıklarını belirtti.

Doğal ve kültür örneklerinden elde edilecek ekstre, uçucu yağ ile hidrolatlarında kimyasal antimikrobiyal, antioksidan etki araştırmalarının yapılacağını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak cilt bakım ve bebek bakım ürünlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Böylece Türkiye'de ilk kez tamamen Türkiye'ye özgü bir bitkide yapılacak olan bu proje ile ülkemize hem yeni ve yerli bir ticari ürün kazandırılacak, yurt dışına ihracatı sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak, hem de seçilen bitki ile yerli üretim teşvik edilmiş olacaktır."

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan projelerin farklı programlar tarafından desteklenmeye devam ettiğini vurguladı.

Üniversitede Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun cilt bakım ve bebek bakım ürünleri geliştireceğini kaydeden Budak, "Proje ile hem ülkemize yeni ve yerli bir ticari ürün kazandırılacak hem de bu ürününün yurt dışına ihracatı sağlanacak. Ülkemiz ekonomisine önemli girdi sağlayacak araştırma dolayısıyla proje ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.