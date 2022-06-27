Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesinin Tarla Bitkileri, Zootekni, Süt Teknolojisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ile Peyzaj Mimarlığı bölümlerine akreditasyon belgeleri verildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, akredite olan bölümlerin başkanlarına senato toplantısında akreditasyon belgelerini takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Necdet Budak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de ilk kez tam akreditasyon almaya hak kazanan Ege Üniversitesi bünyesindeki tüm bölüm ve programların, kalite çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yaptı.

Ziraat Fakültesinin de kalite yolculuğunda önemli başarılara imza attığına işaret eden Budak, "Fakültemiz, ülkemizde 6 bölümü ile ilk, 3 bölümü ile de tek akredite edilen fakülte oldu. ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu'nun senatomuza teşrifi ile akreditasyon belgelerini bölüm başkanlarımıza takdim ettik. Ege Üniversitesi olarak, araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğu ile kalite standartlarımızı üst seviyelere taşımaya, eğitim programlarımızı akredite etmeye devam edeceğiz. Fakültemizin eğitim kalitesini tescilleyen bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel, akreditasyon sürecini anlatan sunum gerçekleştirdi.