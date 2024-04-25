Son yıllarda Türkiye'de sürekli artan enflasyon ve döviz kurları nedeniyle oyun fiyatları artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Red Dead Redemption 2'den GTA 5'e, Cyberpunk 2077'den The Witcher 3: Wild Hunt'a kadar pek çok popüler oyuna birkaç kez zam geldi. Son olarak PlayStation Store'da EA SPORTS FC 24 fiyatı da arttı.

EA SPORTS FC 24 fiyatı ne kadar oldu?

Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen EA SPORTS FC 24, Eylül 2023'te oyunseverlerle buluştu. FIFA serisinin devamı niteliğindeki bu yeni oyun, oyun dünyasında büyük ilgiyle karşılandı. Ancak kısa süre önce gelen zamla Türk oyuncuları üzdü.

PlayStation oyun konsollarının dijital mağazası PlayStation Store'da EA SPORTS FC 24 fiyatına zam geldi. Böylelikle standart versiyon bin 425 TL'den 2 bin 900 TL'ye çıktı. Buna göre yüzde 103 oranında bir zam söz konusu.

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EA SPORTS FC 24 Ultimate fiyatı ise 2 bin TL'den 4 bin TL'ye çıktı. Bunun içinse yüzde 100 oranında zam yapıldığını söyleyebiliriz.

EA SPORTS FC 24 yeni fiyat listesi şu şekilde;

Oyun / FiyatEski FiyatYeni Fiyat EA SPORTS FC 24 Standart1.425 TL2.900 TL (+103%)EA SPORTS FC 24 Ultimate2.000 TL4.000 TL (+100%)

Electronic Arts, ne yazık ki diğer oyunları için de zam yapabilir. Dahası, bu sadece Electronic Arts ile de sınırlı kalmayabilir ve diğer geliştiriciler de benzer bir adım atabilir. Bu noktada beklentiler bir hayli yüksek.

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