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Discord'a erişim engeli kaldırıldı

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Özellikle şiddet içerikli görüntülerin artması nedeniyle ekim ayında yasaklanan sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli kaldırıldı.

Sosyal medya platformu Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı.

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI

Şiddet içeren görüntülerin sık sık paylaşılmasının ardından ekim ayında mahkeme kararıyla erişime engellenen sosyal medya platformu Discord ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Discord'a erişim engeli kaldırıldı.

EKİM AYINDA YASAKLANMIŞTI

Ankara 1. Sulh Hakimliği kararıyla Discord'a erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karardan kısa bir süre önce suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını açıklamıştı.

Discord'a erişim engeli kaldırıldı

DİSCORD'DA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Son günlerde artan kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin ardından sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları emniyetin radarına girmişti. Özellikle Discord adlı uygulamada kurulan bazı toplulukları Dark mizah adı altında bütün milli ve manevi değerler ve cinayet, ölüm gibi konular üzerinde korkunç söylemlerde bulundukları ortaya çıkmıştı. Dehşete düşüren görüntülere sahne olan Discord'daki kişilerin birçoğunun da geçimini şantaj yaparak sağladığı öğrenilmiş, sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda "Şantaj yaparak para kazanıyoruz" diyen bir kişinin "Kimse bizi durduramaz" dediği görülmüştü.

Discord'a erişim engeli kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

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Hiç sasırmadım

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