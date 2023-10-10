Çin'in Endonezya'da hayata geçirdiği yüksek hızlı demiryolu projesi

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Endonezya'da hayata geçirilen Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, başkenti Cakarta ile ülkenin dördüncü büyük şehri Bandung arasındaki yolculuğu 40 dakikaya indiriyor.

CAKARTA, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Endonezya'da hayata geçirilen 142 kilometrelik Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, başkenti Cakarta ile ülkenin dördüncü büyük şehri Bandung arasında üç saatten fazla süren yolculuğu yaklaşık 40 dakikaya indiren önemli bir proje olarak öne çıkıyor.

2 Ekim'de resmen hizmet vermeye başlayan bu demiryolu projesi, tamamen Çin demiryolu sistemlerini, unsurlarını ve endüstriyel bileşenlerini kullanan yurtdışındaki ilk yüksek hızlı demiryolu projesi olma özelliğini taşıyor.