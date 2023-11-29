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Çin'de 4.000 Ton Ağırlığında Açık Deniz Hidrofor İstasyonu Kuruldu

29 Kasım 2023 16:27 Son Güncelleme: 16:28 Abone Ol

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan açık deniz rüzgar çiftliğine 4.000 ton ağırlığında açık deniz hidrofor istasyonu kuruldu. Dört katlı istasyon 45 metre uzunluğunda, 44 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğinde. Maksimum 780.000 kilovat kapasitesiyle günde 16,8 milyon kilovat-saat elektrik üretebilen istasyon, 2,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)