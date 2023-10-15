Canon, Yeni İşlemci Üretim Teknolojisiyle Çin'in ABD Ambargosunu Delebilir

İşlemci teknolojisi gün geçtikçe çok daha pahalı ve çok daha ulaşılmaz bir yere doğru gidiyor. Ancak Canon yeni bir işlemci üretim teknolojisi ile karşımıza çıktı. Bu anlamda şirket şu an için 5nm işlemci üreten Nanoimprint Litografi (NIL) cihazını duyurdu.

Bildiğiniz gibi dünyada 7nm işlemci üretebilmeniz için EUV (Ekstrem ultraviyole litografi) makinelerine ihtiyacınız var. Bu makineleri ise dünyada sadece Hollanda firması ASML üretiyor. Ancak Canon'un bu yeni işlemci üretim teknolojisi sonrası otobüs boyutunda olan bu cihazlar, tahtını kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya. Bu anlamda Çin'in ABD işlemci ambargosunun bu yeni litografi teknolojisi sayesinde sona erme ihtimali var. Peki ama bu yeni işlemci teknolojisi nasıl çalışıyor?

Çin, ABD işlemci ambargosunu yeni işlemci teknolojisi ile delebilir mi?

Canon, optik bir düzene ihtiyaç duymadan şu an için 5nm işlemci düzeyine inebildiklerini açıkladı. Kısacası bu hem cihazın boyutunun küçülmesine hem de maliyetlerin aşağı çekilmesine neden olacak. Ancak önemli gelişmelerden birisi bu teknolojinin optik temelli olmaması. ABD ambargosu, Çin'in optik temelli litografi cihazları edinmesine engel oluyor. Bu anlamda Çin yeni bir çıkış yolu bulmuşa benziyor.

Çin, uzun süredir hem işlemci üretimi hem de birçok alanda ABD ambargosu altında. Şu an için Çinli işlemci firması SMIC, şu an için 7nm işlemci üretebilme seviyesine kadar ilerledi. Ancak daha alt nanometrelere inmesi için optik tabanlı litografi cihazlarına erişemiyor.

Peki ama Canon litografi teknolojisi, optik temelli değilse nasıl çalışıyor? Optik litografi makineleri, 5nm ve altı işlemcilerde kıl kadar ince devre desenleri oluşturmak için optik ekipmanlar kullanıyor. Böylece işlemci üzerine daha sık transistör yerleştirmek mümkün oluyor.

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Canon, NIL litografi makinesi ise transistörlerin yerleşeceği devre deseni oluşturmak için geleneksel optik litografi ekipmanın aksine rezistöre bir damga gibi basıyor. Daha sonra ise bu devre deseni aslına sadık kalarak yeniden üretilebiliyor.

Asıl önemli nokta ise Canon'un bu yeni işlemci teknolojisi sayesinde 2nm işlemci üretim yapabilmesi. Tabii ki Canon tarafından geçen sene başlayan ve 345 milyon dolarlık bu yatırım, 2025 yılında bu seviyeye gelecek.

Peki sizce Çin işlemci üretimi için Canon litografi cihazı ile ABD ambargosunu delebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.