Çanakkale'de genç yazılımcılar "Troia Game Jam"de buluşacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON iş birliğiyle düzenlenen "Troia Game Jam", 1-3 Mayıs tarihlerinde 48 saatlik kesintisiz oyun geliştirme maratonuna ev sahipliği yapacak.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ ve ASKON tarafından düzenlenecek etkinlikte kenti teknoloji ve inovasyonun merkezi yapacak dev bir etkinliğe imza atılacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "İstihdam Odaklı Yeni Programlar" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Troia Game Jam'in, 1 Mayıs'ta ÇOMÜ Akçansa Etki Merkezi'nde başladığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlik, ÇOMÜ Teknik Bilimler MYO bünyesinde 2025 yılında kurulan Oyun Geliştirme ve Programlama programı öğrencileri ile Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ÇOMÜ Yazılım Geliştirme Kulübü üyelerini bir araya getiriyor. Seçici kurul tarafından belirlenen 40 yetenekli öğrenci, multidisipliner ekiplere ayrılarak 48 saat boyunca kendilerine verilen özel tema çerçevesinde özgün oyunlarını geliştirmek için uykusuz bir rekabete girecekler. Troia Game Jam, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Çanakkale'nin ulusal çapta bir teknoloji üssü olarak tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yüksek teknoloji içeriğiyle dikkat çeken bu organizasyon, genç yazılımcıların sektörel deneyim kazanmalarına ve profesyonel ağlarını genişletmelerine olanak tanıyacak. Oyun dünyasının dinamizmi ile Çanakkale'nin tarihi dokusunu 'Troia' isminde buluşturan etkinlik, pazar akşamı jüri değerlendirmesinin ardından kazanan ekibin açıklanacağı görkemli bir ödül töreniyle sona erecek."