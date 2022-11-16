Black Friday indirimi ne zaman?

Dünyanın en büyük alışveriş dönemi olan Black Friday "Efsane Cuma" ne zaman başlıyor. İşte ayrıntılar...

Yeni bir şeyler almak için indirim dönemlerini takip edenler, Black Friday ya da ülkemizde daha yaygın kullanılan şekliyle Efsane Cuma indirim dönemini sıklıkla duyuyor. Hem online-çevrimiçi alışveriş mağazalarının hem de fiziksel mağazaların ciddi indirimler yaparak müşterilerini memnun ettiği bu dönem, bir süredir Türkiye'nin en çok alışveriş yapıldığı zaman aralığı olarak kayıtlar geçiyor.

Black Friday "Efsane Cuma" nedir, ne anlama gelir?

Hatta öyle ki istatistiksel verilere göre Efsane Cuma dönemindeki alışverişler, her geçen yıl artıyor ve özellikle online alışveriş platformları, imza attıkları indirimlerin de katkısıyla Türkiye'nin dört bir yanından normalin çok üstünde rağbet görüyor. Peki, Black Friday-Efsane Cuma ne anlama geliyor, hangi zaman diliminde gerçekleşiyor ve hangi oranlarda indirim bu özel dönemde yapılıyor? Tüm bunlara dair detaylara gelin, birlikte göz atalım.

Pek çok kültürde olumsuzluklarla ilişkilendirilen siyah rengin, bir günle birlikte anılması, kulağa başta biraz garip gelebiliyor ve negatif çağrışımlar yapabiliyor ama mağaza indirimlerini temel alan Kara Cuma-Black Friday, etimolojik yönden değerlendirildiğinde olumsuz çağrışımlardan sıyrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde "Kara Cuma" şeklinde nitelendirilen bazı başka olaylar yaşanmış olsa da artık Black Friday, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

1939 yılında, dönemin ABD başkanı Franklin Roosevelt'in de tavsiyesiyle uygulamaya alınan Black Friday, Şükran Günü'nden sonraki cuma gününü temsil ediyor. Eskiden bu yana şirketlerin ya tam gün boyunca ya da bu özel günün öncesinde ve bugünü takip eden günlerde gerçekleştirdikleri büyük indirimler sayesinde popülaritesi artan ve ünü, ortaya çıktığı coğrafyayı aşan Kara Cuma, çeşitli anlatılarla bu popülerliğini muhafaza ediyor.

Bu anlatıların biri, ABD'deki mağaza işletmecilerinin alışveriş ayrıntılarını muhasebeleştirirken kullandıkları renkler üzerinden ilerliyor. Muhasebeciler, işletmelerin yaptığı zararları kırmızı renkle kaydederken karları ise siyah renkle kaydediyorlar ve Black Friday döneminde, siyah renk, kırmızı renge üstün geliyor. Bunun sonucunda muhasebeciler ve mağaza işletmecileri, büyük kazanç elde edilen bugünü Black Friday olarak adlandırıyor.

Anlatılardan bir diğeri ise 1950'li yıllarda Kara Cuma indirimlerinin büyük ilgi gördüğü ABD şehri Philadelphia'da yaşanan kaotik alışveriş çılgınlığına dayanıyor. Şükran Günü döneminde alışveriş yapmak üzere sokaklara dökülen çok sayıda insan, o gün gerçekleşecek önemli futbol karşılaşması için dışarıda olan kalabalıklar ve kentte bulunan turistlerle bir araya gelince kaotik bir ortam ortaya çıkıyor.

Aksayan trafik, uzun vardiyalarda çalışmak zorunda kalan mağaza çalışanları, yaşanan hırsızlık olayları ve kolluk kuvvetlerinin tüm bu süreci yönetme noktasında yetersiz kalışı, bugünün Black Friday şeklinde adlandırılmasına neden oluyor. Sonraki yıllarda Black Friday'in bu tatsızlıkla birlikte anılmasının önüne geçmek için şehrin tüccarları, bu özel günün adını Big Friday-Büyük Cuma şeklinde değiştirmeye çalışsa da toplumsal olarak kabul gören Kara Cuma ifadesi, geçmişindeki tatsızlıklardan sıyrılarak bugüne kadar geçerliliğini koruyor.

Efsane Cuma ise indirimli alışveriş yapılan Black Friday döneminin, Türkiye'deki e-ticaret platformlarınca yerelleştirilmiş hali olarak değerlendiriliyor. Platformlar, yurt dışındaki şirketlerinkine benzer indirim kampanyalarını, yalnızca bugüne has olmak kaydıyla ya da birkaç güne yayılacak biçimde düzenleyip kullanıcıların, daha az ücretler ödeyerek diledikleri ürünleri uygun fiyata alabilmelerini sağlıyor.

Black Friday ne zaman başlıyor?

Çıkışı ABD merkezli olduğu için uygulanma dönemi de yine ABD ile benzerlikler gösteren Black Friday, Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma günü olarak kayıtlara geçiyor. Bu yıl da Şükran Günü, 24 Kasım 2022 Perşembe gününe denk geldiği için Black Friday ya da Türkiye'de yaygın kullanılan haliyle Efsane Cuma, 25 Kasım 2022 Cuma günü başlıyor.

Ancak hem online alışveriş platformları hem de indirim dönemini biraz daha esneterek müşterilerini sevindirmek isteyen fiziksel mağaza sahipleri, kasım ayının son günlerinin bir kısmını ya da tamamını indirimli satışlar için yapılandırabiliyor. Ürün gamının çeşitliliği, insanlardan alınan yoğun talep ve daha pek çok unsur nedeniyle Efsane Cuma indirimlerinin, aralık ayının ilk günlerine kadar devam etmesi şaşırtıcı olmuyor.

Efsane Cuma'da ne kadar indirim olur?

Yılbaşı alışverişleriyle birlikte şirketlerin en çok kar ettiği ve ciddi oranda satışlar düzenlediği Black Friday-Efsane Cuma döneminde, elektronikten kişisel bakım ürünlerine, temizlik çözümlerinden beyaz eşyaya dek sayısız kalemde müşterileri hayrete düşürebilecek düzeyde indirimler gerçekleşebiliyor. Yıl boyunca önemli oranda indirim görmeyen ürünlerin satış sirkülasyonunu artırmayı hedefleyen şirketler, kullanıcılar tarafından çokça rağbet gören ürünlerin de fiyatlarında ciddi düşüşler yaparak müşterilerin, gereksinim duydukları ürünlere daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilmelerine imkan tanıyor.

Online satış platformlarının %30 ila %80 düzeyinde indirimlere imza atabildikleri Efsane Cuma dönemi, flaş indirim süreçlerine de sahne olabiliyor. Örneğin gün içinde normal bir indirim düzeyine sahip olan ürünler, günün belli saat aralıklarında ve online mağazalar tarafından belirtilen adetlerde ekstra indirimle satışa sunulabiliyor. Böylesi durumlarda kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ürünlere en uygun fiyatla ulaşabilmek adına dahil oldukları online alışveriş platformlarının mobil uygulamalarının bildirimlerini daima açık tutuyor ve gelen indirim bildirimiyle alışveriş işlemini gerçekleştiriyor.

Efsane Cuma'da hangi teknoloji ürünleri indirime girer?

Aralarında Turkcell Pasaj'ın da bulunduğu Türkiye'nin önemli online satış platformları, diğer pek çok üründe olduğu gibi teknoloji ürünlerinde de kayda değer indirimler yapıyor. Artık hemen herkesin gün içinde sıklıkla kullandığı Bluetooth destekli kablosuz kulaklıklar, en çok indirime girebilen teknoloji ürünleri arasında bulunuyor.

Geleneksel formdaki saatlerin en büyük rakibi konumundaki akıllı saatler ve akıllı bileklikler de giyilebilir teknoloji ürünleri kontenjanından Efsane Cuma indirimlerine dahil edilebiliyor. Hazır bilgisayarlar, taşınabilir bilgisayarlar, bilgisayar dahili donanım bileşenleri, USB bellek, harici disk ve SSD gibi depolama aygıtları, farklı yüzdeler çerçevesinde Black Friday indirimleriyle satın alınabiliyor.

Oyun konsolları, geniş ekranlı televizyonlar, airfryer yağsız hava fritözleri, robot süpürgeler ve herkes için olmazsa olmaz konumdaki akıllı telefonlar, tabletler, önemli indirimlerle kullanıcılarla buluşturulabiliyor. Bu noktada online satış platformları arasında kendine ayrı bir yer edinen Turkcell Pasaj, tam anlamıyla bir Fırsatlar Pasajı'na dönüşüyor ve Efsane Cuma indirimleriyle teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürüyor.

iPhone 14 Black Friday indirimine girer mi?

Apple'ın yeni amiral gemisi konumundaki iPhone 14, hayranlık uyandıran yepyeni özellikleri ve bilhassa, boyutları azaltılıp bambaşka bir form kazandırılan Dynamic Island çentiğiyle teknoloji gündeminin en başında yer alıyor. Apple'ın tüm ürünlerindeki Türkiye fiyatlandırmalarında gittiği artırım neticesinde ulaşılabilirlik seviyesinin epey üstünde kalan yeni iPhone, Black Friday döneminde indirime girebilecek ürünlerin başında geliyor.

Özellikle eski nesil bir Apple telefonla yola devam eden ancak hem iPhone 14'ün teknik olanaklarından hem de yeni iOS işletim sisteminin sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen teknoloji meraklılarının merakla beklediği Efsane Cuma indirimleri, diğer pek çok telefon modelindeki gibi iPhone 14 için de geçerli olması bekleniyor.

Kapılarını yalnızca Turkcell'lilere değil herkese açan Turkcell Pasaj, iPhone 14 akıllı cep telefonu modelinin Black Friday indirim döneminde satın alınabileceği en iddialı online satış platformu olma özelliği taşıyor. Fırsatlar Pasajı nitelendirmesinin hakkını veren platform, sadece iPhone 14 değil, diğer Apple çözümlerinin de avantajlı fiyatlarla ve güvenle edinilebileceği bir merkez haline geliyor.